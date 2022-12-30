«Король футбола держался со всеми на равных»: как Пеле приезжал в СССР Бывший игрок сборной Советского Союза Владимир Пономарёв рассказал NEWS.ru о своих встречах с Пеле на футбольном поле и не только

Фото: РИА Новости

В июне 2018 года легендарный Пеле приезжал на открытие чемпионата мира по футболу в Москву. Здесь он смог встретиться с бывшими советскими футболистами, против которых выходил на поле более полувека назад. Владимир Пономарёв, сыгравший в первой половине 1960-х годов несколько матчей против короля футбола, подошёл к нему в гостевой ложе «Лужников». Оказалось, Пеле хорошо помнит его по тем играм между бразильской и советской командами. Пономарёв показал бразильскому гостю фотографии, сделанные в тех же «Лужниках» в июле 1965 года. На них был запечатлен товарищеский матч двух сборных, в котором Пономарёв играл в защите. Он пытался сдерживать атаки Пеле, Гарринчи и других кудесников мяча. Получалось не всегда — бразильцы выиграли с счётом 3:0. Два мяча в ворота сборной СССР забил Пеле, один — Флавио. Владимир Пономарев поделился воспоминаниями с NEWS.ru.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости Советский футболист, игрок сборной СССР Владимир Пономарев

— Владимир Алексеевич, вы хорошо помните тот матч в «Лужниках»?

— Конечно! Мы ведь играли с двукратными чемпионами мира. На поле 4 июля 1965 года вышли именитые Пеле, Гарринча, Герсон! Да, мы уступили бразильцам, но четыре месяца спустя полетели в Рио-де-Жанейро, где на стадионе «Маракана» 21 ноября вновь встретились с командой Пеле в товарищеском, то есть неофициальном матче — и уже не проиграли. Пеле и Герсон забили нам по голу, а Банишевский и Метревели счёт сравняли — 2:2. Кстати, на «Маракане» тогда собралось 123 тысячи болельщиков. Естественно, и «Лужники», вмещавшие около 100 тысяч болельщиков, были забиты под завязку.

— Удалось пообщаться с Пеле не на футбольном поле? Каким он запомнился вам?

— После матча в «Лужниках» был организован банкет в «Метрополе», как это часто бывало после таких встреч. Перед банкетом мы общались в фойе. Я собрал автографы почти у всех бразильцев. Подошёл и к Пеле, мы поздоровались за руку, поговорили как смогли. Сели за столы. Налили в рюмки водочку. Держал её в своих руках и Пеле, но не помню, чтобы он пил. Улыбался, что-то говорил, но иностранными языками мы особо не владели, поэтому так и не узнали, о чём он рассказывал. Но он никак не выделялся на фоне других, король футбола был со всеми на равных, как обычный футболист. Сразу было видно, что это скромный и порядочный человек. У меня тогда сложилось ощущение, что он даже не понимал, что является гением, выдающимся футболистом. Точно такими же были Лев Яшин, Всеволод Бобров, Эдуард Стрельцов — они тоже были гении, которые иначе играть не умели.

Фото: Мстислав Боташев/РИА Новости Пеле против советского полузащитника Валерия Воронина во время товарищеского матча между сборными Бразилии и СССР, 1965 год

— Стрельцова называли «русским Пеле».

— Я считаю, что он был даже выше Пеле. Но его как футболиста убили наши дураки из ЦК КПСС. Увидели один раз в ресторане — и началось: «Зарвался, зазнался, наказать»! А на самом деле такие гении, как Пеле, Стрельцов, себя звёздами не ощущали.

— Получается, что футболисты изменились — ныне у многих звездная болезнь, телохранители, дорогущие автомобили с водителями...

— И ещё — агенты, которые портят футболистов, набивая им цену. Журналисты часто незаслуженно превозносят игроков, истории разные про них странные публикуют. Какое всё это имеет отношение к футболу? В моё время зазнайство считалось позором. Того же Стрельцова ведь начали гнобить всего лишь из-за посещения ресторана!

Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости Выдающийся нападающий сборной СССР, игравший за московское «Торпедо», Эдуард Стрельцов

— Но к Пеле тоже журналисты проявляли повышенное внимание! И он ведь имел поводы для зазнайства.

— Вся почти сборная Бразилии состояла из выдающихся футболистов, к которым было приковано внимание во всём мире. Гарринча, Вава, Диди... Но, увы, не все из них хорошо закончили. Например, Гарринча увлекался наркотиками, алкоголем, умер в нищете. Другой великий футболист из Южной Америки — Марадона — тоже пускался во все тяжкие. Просто психика этих людей не выдержала, они поддались искушению славы. Такими же «великими» считают себя многие современные «звёзды». Пеле был другим.

— В конце прошлого столетия специалисты спорили, кого назвать лучшим футболистов ХХ века. В различных опросах лидировали, как правило, Пеле и Марадона. Лично я для себя решил, что всё-таки Пеле лучше, поскольку он создал образ не только великолепного футболиста, но и приличного человека, избавленного от пагубных привычек, в отличие от Марадоны. Для любителей спорта, на мой взгляд, это важный пример.

— Пеле выше всех на голову, прежде всего как футболист. Марадона, Месси — уникальные, а Пеле — гениальный. И в жизни был такой же. Не обзаводился дорогущими автомобилями, не сорил деньгами. Он заработал немало игрой, но потом вложил свои сбережения в производство кофе «Пеле» и прогорел. Был вынужден в 35 лет отправиться в США выступать за профессиональный клуб «Нью-Йорк Космос». Там он, насколько я знаю, получал полтора миллиона долларов в год. За два года поправил свои дела. А сейчас Роналду, например, не скрывает, что уже миллиардер. Другие футболисты тоже богатеют на глазах. Пеле таких денег в глаза не видел. Клуб «Сантос» из Сан-Паулу, в котором он играл почти 20 лет, не мог ему давать больших заработков. Он стал состоятельным только после того, как сборная Бразилии трижды выиграла Кубок мира.

Фото: GIACOMINOFOTO/Keystone Press Agency/Global Look Press Легендарные Пеле и Марадона, 1990 год

— Пеле любил футбол больше денег?

— Игра для него была всем в жизни. А жил он скромно.

В пятницу 30 декабря, на следующий день после ухода из жизни Пеле, скорбная весть пришла из Тбилиси: скончался ещё один участник того исторического матча в «Лужниках» Владимир Баркая. С ним связана печально-ироничная история. Рассказывают, что Баркая после той игры из сборной отчислили. Утверждают, что его подвела неудачная шутка: при больших начальниках он посоветовал партнёрам по сборной СССР не мешать бразильцам играть в футбол, а просто любоваться ими, прежде всего — Пеле.

Вообще знатоки футбола вспоминают, что после матча в «Лужниках» 4 июля 1965 года Пеле хорошо отозвался об игре сборной СССР. Опекавшему его на поле полузащитнику Георгию Сичинаве бразилец с благодарностью подарил свою футболку. Помимо живущего сейчас в Гаграх Сичинавы и москвича Пономарёва, сегодня с нами остаются ещё несколько игроков той сборной. Анзор Кавазашвили живёт в Москве, Василий Данилов — в Петербурге, Андрей Биба — в Киеве.