Отец Месси назвал необоснованным требование «Барселоны» об отступных

https://static.news.ru/photo/8d190f42-eeb9-11ea-b8c4-fa163e074e61_660.jpg Лионель Месси Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Отец футболиста Лионеля Месси, выступающий его агентом, заявил, что требования ФК «Барселона» о выплате €700 млн отступных при уходе спортсмена из клуба не имеют под собой оснований.

Мы не знаем, какой именно контракт они проанализировали и на каких основаниях они пришли к выводу, что «положение о прекращении» применимо в случае, если игрок решит использовать одностороннее расторжение, начиная с конца сезона-2019/20, — приводит ТАСС выдержку из письма Хорхе Орасио Месси руководству испанской Ла Лиги.

Он подчёркивает, что это очевидная ошибка и что компенсация в €700 млн не может быть применима в данной ситуации.

Лионель Месси, капитан ФК «Барселона», считается одним из самых дорогостоящих футболистов в мире. На фоне слухов о его уходе из каталонского клуба «Манчестер Сити» предложил спортсмену контракт на €700 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что игравший в основном составе «Барселоны» с 2004 года форвард Лионель Месси отказался от участия в тренировках команды, так как больше не считает себя футболистом клуба. По его словам, он свободен от любых обязательств перед руководством команды.

Каталонский клуб отказывается отпустить футболиста без отпускных за односторонний разрыв контракта с клубом. Однако, как сообщают СМИ, в контракте спортсмена прописано, что по окончании сезона Месси может уйти из клуба на правах свободного агента без выплаты отступных.

В начале сентября испанские СМИ сообщили, что, вероятно, Месси не покинет «Барселону» в ближайшее время и планирует сделать об этом официальное заявление. Отец игрока также заявлял, что форвард может остаться в составе каталонского клуба ещё на один год.