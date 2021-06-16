Огненный Бэйл, эстетичный Миранчук и великолепная Италия: итоги дня Евро

Шестой игровой день Евро-2020 подарил российским болельщикам долгожданную и очень важную победу над Финляндией, а Гарет Бэйл практически в одиночку добыл для Уэльса победу над Турцией. Итальянцы же стали первой командой, завоевавшей путевку в плей-офф.



Осторожный триумф

Сборная России сумела добыть важнейшую победу и частично реабилитировалась за безвольное поражение от Бельгии, но качество игры все равно оставляет желать лучшего. От гола финнов на третьей минуте команду Станислава Черчесова спас зоркий глаз VAR, но и кроме этого момента форварды финской сборной несколько раз имели реальные шансы отличиться. Прекрасно сыграл Игорь Дивеев, который несколько раз блокировал удары финнов из верных позиций. Защитник ЦСКА, кстати, вышел в старте вместо начудившего в прошлом матче Андрея Семенова.



Поста номер один лишился Антон Шунин, Черчесов неожиданно для многих решил выпустить голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова. 22-летний голкипер провел уверенный сухой матч без каких-либо фееричных спасений. Решение Черчесова в беседе с News.ru оценил бывший форвард сборной России Роман Павлюченко.



Я считаю Шунина хорошим вратарём. Но это такой турнир, который требует оперативных решений. Если кто-то психологически плохо подошёл, то, возможно, стоит поменять футболиста. С бельгийцами пропустили три, а сегодня выиграли. Если Черчесов что-то поменял, значит, так нужно было, — отметил игрок.



Героем же встречи стал Алексей Миранчук, который на исходе первого тайма технично подготовил себе в чужой штрафной возможность для удара и красиво уложил мяч в девятку. Его гол оказался единственным, а российские болельщики до конца матча были вынуждены хвататься за сердце при каждой атаке финнов. Победа позволила россиянам всерьез претендовать на выход в плей-офф. Главное, чтобы завтра датчане вдруг не обыграли бельгийцев и не внесли смуту в турнирный расклад.



Неприятным для сборной России игры стала травма Марио Фернандеса. Бразилец неудачно упал на газон после борьбы за мяч на втором этаже и покинул поле на носилках. Врачи подозревали у защитника травму позвоночника, но худшие опасения, вроде как, не подтвердились. Сыграет ли Марио в оставшихся матчах Евро — вопрос пока открытый.

Театр одного Бэйла

Главным действующим лицом поединка Турции против Уэльса в рамках группы А стал полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл. Весь матч валлиец разрезал оборону соперника шикарными передачами, регулярно обыгрывал один в один и наносил удары по воротам. Звездная оборона Турции во главе с Чагларом Сеюнджу из «Лестера» и Мерихом Демиралом из «Ювентуса» зачастую выглядела лишь дорогостоящей декорацией.

В итоге Бэйл сделал две голевые передачи, ассистировав Аарону Рэмзи и Коннору Робертсу и максимально приблизил Уэльс к выходу в плей-офф. У хавбека сливочных был отличный шанс забить самому, но удар с 11-метровой отметки Бэйл исполнил просто отвратительно: мяч прошёл на пару метров выше перекладины.



Турки же откровенно разочаровали. Команда мощно провела отборочный цикл, но к главному турниру подошла в разобранном состоянии. В игре с Уэльсом команду Шенола Гюнеша гнали вперед трибуны стадиона в Баку, на игре присутствовал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Но даже такая мощная поддержка мотивировала турецких игроков лишь на кратковременные всплески активности.



В концовке встречи едва не вспыхнула массовая драка. Окончательно разочаровавшийся в себе и партнерах капитан Турции Бурак Йилмаз спровоцировал конфликт с защитниками Уэльса, к перепалке с элементами потасовки подключилось с десяток игроков. В итоге арбитрам удалось погасить страсти, не прибегая к красным карточкам.



Абсолютное превосходство



Болельщики и специалисты практически единогласно признали Италию самой яркой командой первого круга за её уверенную и очень красивую победу над Турцией (3:0). В матче со Швейцарией команда Роберто Манчини решила не сбавлять оборотов и провела еще одну мощнейшую игру, которая досрочно обеспечила ей место в плей-офф.



В атаке солировал полузащитник Мануэль Локателли, забивший два абсолютно разных мяча. Сначала он отправил мяч в пустые ворота с нескольких метров, а затем отличился биллиардным ударом из-за штрафной. Контрольный «выстрел в голову» швейцарцев совершил Чиро Иммобиле. С его дальним ударом в концовке встречи не справился Ян Зоммер. Второй подряд разгром в исполнении итальянцев!



Весь матч Италия владела безраздельным преимуществом и практически не подпускала швейцарцев, в составе которых собраны не последние футболисты Европы, к своим воротам. Если бы появилась необходимость завершить турнир прямо сегодня и определить чемпиона, кандидатуры лучше сборной Италии было бы не найти.



Российские поклонники футбола не могли не обнаружить одну приятную для себя деталь матча. Встречу швейцарцев с итальянцами доверили обслуживать российской бригаде арбитров во главе с Сергеем Карасёвым, и рефери блестяще справились с работой. Карасёв не выходил на первые роли и не принимал странных решений. Возможно, после такого матча российские судьи получат ещё одно назначение.