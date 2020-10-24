Один из футболистов «Пари Сен-Жермен» заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5268b9e6-15ed-11eb-a8cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: PSG - Paris Saint-Germain/facebook.com

Футболист французского «Пари Сен-Жермен» заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Имя игрока не называется. Отмечается , что инфекция у него была выявлена по результатам очередного общекомандного тестирования в пятницу, 23 октября.

Игрок уже помещён на изоляцию. Клуб подчеркнул, что в этой ситуации действует согласно протоколу.

ПСЖ уже пострадал от коронавируса: в августе — сентябре в команде была вспышка инфекции. Заразились в том числе лидеры парижан Неймар и Килиан Мбаппе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с карантина вышел итальянский «Ювентус». Клуб готовится к матчу Лиги чемпионов против «Барселоны» во вторник, 28 октября, даже несмотря на то, что лидер команды Криштиану Роналду сдал повторный положительный тест на COVID-19. «Юве», впрочем, не теряет надежды, что португалец всё же сумеет помочь команде против «Барсы».