Новым гендиректором «Крыльев Советов» стал бывший генсек РФС

https://static.news.ru/photo/55278674-e525-11ea-a925-fa163e074e61_660.jpg Фото: kc-camapa.ru

Совет директоров самарского футбольного клуба «Крылья Советов» назначил новым генеральным директором Евгения Калакуцкого.

Сообщение об этом появилось на сайте клуба. При этом сменить гендиректора поручил в начале августа губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Новый руководитель клуба приступит к работе 24 августа. По словам председателя совета директоров «Крыльев Советов» Александра Фетисова, было рассмотрено несколько кандидатов на должность гендиректора. Калакуцкий предложил «наиболее глубокую» программу развития клуба, передаёт РИА Новости.

Он представил своё видение по стратегии развития нашего клуба, которая должна помочь всем нам двигаться вперёд. К тому же Евгений Геннадьевич имеет большой опыт работы на руководящих должностях в футбольных структурах, — сказал Фетисов.

В период с 2007 по 2009 год Евгений Калакуцкий занимал должность генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС). Позже он был президентом брянского «Динамо», гендиректором подмосковного «Сатурна» и спортивным директором казахстанского «Кайрата».

Одна из главных задач —​ курс на открытость и прозрачность клуба. В самое ближайшее время планирую встретиться с болельщиками и пообщаться с ними на любые интересующие темы, — заявил новый гендиректор после назначения.

В начале августа NEWS.ru писал о том, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отправил в отставку генерального директора самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Виталия Шашкова и спортивного директора команды Геннадия Голубина.