Новичок «Урала»: Аршавин не был кумиром моего детства

С начала трансфертного окна ряды екатеринбургского «Урала» пополнили четверо футболистов. Одним из них стал игрок сборной Косово Илльдрен Ибрахимай. 25-летний полузащитник приехал из Норвегии, где провёл всю свою карьеру. В екатеринбургский клуб Илльдрен перешёл на правах свободного агента, подписав контракт на три с половиной года. В прошлом сезоне футболист отметился семью голами в составе «Викинга», теперь же готов пылить за «Урал». О новом этапе в жизни, желании вывести «Урал» в еврокубки, сильных сторонах российского чемпионата, вакцинах и сборной Косово — в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

Я принял решение моментально

— Не успели вы присоединиться к команде, как сразу же отправились на сборы. Знакомство с одноклубниками уже проходило на месте?

— Да, действительно, смог познакомиться только на сборах в ОАЭ с моими новыми партнёрами по команде. Некоторых из них встретил в отеле, в котором проживал несколько дней перед прилётом сюда, с остальными — уже на месте.

— Как вас встретил коллектив? Устроили традиционный коридор приветствия?

— Да, пробежался по коридору, получил приветственные удары по плечу. (Смеётся.) Это можно всё посмотреть на сайте клуба. В команду влился быстро. Очень здорово, что в «Урале» есть много игроков, которые говорят по-английски.

— Как вообще возник вариант с Россией? Долго ли вы думали над предложением?

— Когда я узнал, что футбольный клуб «Урал» заинтересован в моих услугах, я принял решение моментально. Я знаю, что Российская премьер-лига (РПЛ) — сильный чемпионат. Я предварительно поговорил с тренером, меня всё устроило. Поэтому принять решение было несложно.

— Вы всю карьеру провели в Норвегии, и вот первый переезд — и сразу же в Россию, в Екатеринбург. Не было никаких внутренних опасений, переживаний из-за смены обстановки?

— Необходимость сменить страну меня не пугала, всегда мечтал поиграть в каком-нибудь зарубежном клубе. Я родился и вырос в Норвегии, но всегда хотел когда-нибудь попробовать себя за рубежом.

— Были ли у вас какие-то ещё варианты, кроме России?

— Сейчас это не имеет значение. Я счастлив, что оказался здесь.

Илльдрен Ибрахимай instagram.com/ylldren_/

— Я слышала, что «Викинг» (последний клуб, за который выступал футболист перед приездом в Россию — прим. NEWS.ru) вёл переговоры по продлению контракта, но вы отказались. Почему? Это правда, что у вас были какие-то размолвки с руководством клуба?

— Не было никаких разногласий ни с руководством, ни с болельщиками «Викинга». Единственный мой мотив покинуть команду был связан со стремлением переехать в другой чемпионат.

Хочу помочь команде выйти в еврокубки

— Чем привлекательна для вас РПЛ? Что вам известно об этой лиге?

— В РПЛ ты можешь каждую неделю играть против очень сильных команд. Это большой плюс. Я знаю, что РПЛ — хорошая лига для того, чтобы прокачать себя. Для меня это самое важное. Я хочу развиваться, становиться всё лучше и лучше. Если я смогу хорошо себя проявить в РПЛ, я смогу заиграть везде.

— Про кого-нибудь из российских футболистов слышали: про Кокорина, Дзюбу?

— Говоря о российских футболистах, в первую очередь на ум приходит Андрей Аршавин. Он играл в моей любимой команде «Арсенал» (Лондон). Также, естественно, слышал о российском левом вингере, который выступал за «Реал» Мадрид. Его, кажется, зовут Денис Черышев. Ну и во время чемпионата мира наблюдал немало матчей российской сборной.

— Теперь вы живёте в России и, может быть, у вас появится возможность пообщаться с бывшим футболистом вашей любимой команды (речь об Аршавине — прим. NEWS.ru). Воспользовались бы такой опцией? Чтобы вы сказали Аршавину при встрече?

— Аршавин не был кумиром моего детства, как Криштиану Роналду, например. Он играл за мою любимую команду, я его очень уважаю. Если будет возможность с ним пообщаться, буду рад это сделать.

— Возвращаясь к «Уралу», отсутствие на данном этапе перспектив в борьбе за выход в еврокубки вас не смущает?

— Для меня это не проблема. Естественно, все хотят играть в еврокубках, но сейчас «Урал» себе не может этого позволить. Поэтому я и здесь. Хочу помочь команде выйти в еврокубки.

Илльдрен Ибрахимай vk.com/fc_ue

— В этом сезоне «Уралу», скорее всего, будет важнее не опуститься в Футбольную национальную лигу («Урал располагается» на 12 строчке в РПЛ — прим. NEWS.ru), чем пробиться в еврокубки.

— Если мы сосредоточимся и будем хорошо играть во второй части сезона, мы сможем набрать очки и подняться выше.

— Вы подписали контракт с «Уралом» на три с половиной года. Получается, вы собираетесь основательно закрепиться в российском чемпионате. Ещё слишком рано загадывать, но рассчитываете ли вы в будущем попробовать себя в чемпионате более высокого уровня?

— Загадывать в будущее действительно не хочется, но я всегда стараюсь прогрессировать. Всё будет зависеть от меня, от моей игры за «Урал». День ото дня важно продвигаться вперёд. На данном этапе я хочу подготовиться к возобновлению сезона на все сто процентов и потом, когда начнутся официальные матчи, буду стараться показать всё, на что я способен.

— В самом начале вы отметили, что вам было легко влиться в коллектив отчасти по той причине, что многие игроки знали английский язык. А вы не думали над тем, чтобы подучить русский?

— Возможно, мне удастся что-то выучить. Но стоит признаться, что русский — непростой язык. Мне будет очень сложно. Поэтому не знаю, насколько я смогу улучшить знания в этом языке.

— Говоря об «Урале», не могу не спросить о вакцинации. Недавно «Урал» объявил, что ряд сотрудников клуба сделали прививку. Будете ли вы прививаться от COVID-19?

— Я не делал прививку от COVID-19, и, по правде говоря, я не знаю, соглашусь ли прививаться, если мне предложат.

— Это как-то связано со скепсисом со стороны Европы к российской вакцине или вы отталкиваетесь от каких-то личных мотивов?

— Нет, это никакого отношения не имеет к российской вакцине. Даже если бы мне предложили привиться в Норвегии европейской вакциной, я бы хорошенечко подумал над тем, делать эту прививку или нет.

— Как вы считаете, в нынешних реалиях вакцинация — это необходимая мера?

— Я полагаю, что у каждого должен быть выбор ставить себе прививку или нет. Любой отдельно взятый человек лучше понимает своё состояние. Он должен уметь контролировать своё тело.

Норвежский чемпионат объективно не дотягивает до РПЛ

— В российском чемпионате не так много футболистов норвежского происхождения. Почему норвежцы избегают российскую лигу?

— Причин может быть много. Возможно, норвежских футболистов просто не зовут в Россию.

— Или они сами не хотят ехать. Может быть их отталкивает отсутствие понимания того, что из себя представляет российский чемпионат?

— Нет, я не думаю, что с этим связано. Об РПЛ в Норвегии известно многим, с этой лигой хорошо знакомы везде.

— Вы, как человек, который всю жизнь выступал в Норвегии, расскажите об особенностях этого чемпионата.

— Очевидно, что наш чемпионат уступает многим футбольным лигам, в том числе и российской. Норвежский чемпионат объективно не дотягивает до РПЛ. Впрочем, в последнее время есть небольшой прогресс. Норвежцы потихоньку пытаются выйти на новый для себя уровень.

— Появление таких футболистов в Норвегии, как Эрлинга Холанда, Мартина Эдегора, которые уже успели зарекомендовать себя на мировой арене, как раз относится к тому самому прогрессу, о котором вы говорите?

— Отчасти да.

— Можно ли назвать этих футболистов всецело продуктом норвежского футбола или всё-таки семейный бэкграунд этих игроков сыграл определяющую роль?

— Я бы сконцентрировал внимание на другом. Такие великие футболисты от рождения обладают талантом, но при этом они очень и очень сильно трудятся для того, чтобы достичь столь высокого уровня. Вот в чём определяющая роль.

— Почему несмотря на то, что вы родились в Норвегии и прожили всю жизнь в этой стране, вы выбрали сборную Косово?

— Моя семья из Косово, мои родители переехали в Норвегию во время войны. Да, я родился в Норвегии, но я воспринимаю себя косоваром. Поэтому я был очень рад возможности играть за сборную Косово. Это была моя мечта. Когда поступило подобное предложение, я не мог отказаться. Моя семья и я были очень горды вызовом в сборную Косово.

— А норвежцы не вызывали?

— Нет, но даже их предложение ничего бы не изменило.