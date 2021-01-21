Новичок ФК «Урал» не уверен насчёт необходимости прививаться от COVID-19

https://static.news.ru/photo/2b2f9dae-5bd9-11eb-97f8-fa163e074e61_660.jpg Илльдрен Ибрахимай Фото: ylldren_/instagram.com

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Илльдрен Ибрахимай выразил сомнения в отношении вакцинации от COVID-19.

Я не делал прививку от COVID-19, и, по правде говоря, я не знаю, соглашусь ли прививаться, если мне предложат. Это не имеет никакого отношения к российской вакцине. Даже если бы мне предложили привиться в Норвегии европейской вакциной, я бы хорошенечко подумал над тем, делать эту прививку или нет, — сказал Ибрахимай в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

По мнению футболиста, у каждого должен быть выбор.

Любой отдельно взятый человек лучше понимает своё состояние. Он должен уметь контролировать своё тело, — отметил он.

Илльдрен Ибрахимай присоединился к «Уралу» 16 января 2021 года. В екатеринбургский клуб Илльдрен перешёл на правах свободного агента, подписав контракт на три с половиной года. Футболист провёл в составе «Викинга» 26 матчей, в которых забил 7 мячей.

Ранее футбольный клуб «Урал» объявил, что ряд сотрудников клуба сделали прививку от COVID-19.

Также NEWS.ru писал, что руководство футбольного клуба «Урал» (Екатеринбург) назначило 51-летнего Игоря Ефремова на должность вице-президента.