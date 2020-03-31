https://static.news.ru/photo/63fa8f92-7348-11ea-bede-fa163e074e61_660.jpg Фото: nobel_arustamyan/instagram

Журналист, комментатор и инсайдер раскрыл возможную дату возобновления чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом Нобель Арустамян написал в своём Тelegram-канале.

Он пояснил, что делать сейчас какие-либо предположения слишком рано, так как ситуация с распространением коронавируса меняется каждый день. При этом, по словам Арустамяна, есть версия, что чемпионат возобновится 30 мая. При этом, по другой версии футбольный сезон и вовсе не может возобновиться до начала лета.

Очевидно, что пандемия не спадает. Не исключено, что топ-лиги и еврокубки также вернутся не раньше конца мая. Есть и чисто российские нюансы. Например, в Сочи до 1 июня запрещено заселение в гостиницы, — написал Арустамян.

При этом эксперт пояснил, что футбол подчиняется законам государства, и если эта мера коснется отелей по всей стране, о выездах команд и болельщиков не может идти и речи.

Как писал NEWS.ru, ранее бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко предложил Российской премьер-лиге (РПЛ) вывезти все команды в Сочи, чтобы доиграть там сезон.