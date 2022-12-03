Нидерланды первыми вышли в четвертьфинал ЧМ-2022 Нидерланды обыграли США и первыми вышли в четвертьфинал ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Фото: IMAGO/Matthias Koch/Global Look Press

Нидерланды - США на Международном стадионе Халифа

Сборная Нидерландов обыграла команду США в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча завершилась со счетом 3:1.

В первом тайме голландцы забили дважды: на 10-й минуте отличился форвард «Барселоны» Мемфис Депай, а на 45-й — полузащитник Дэйли Блинд из «Аякса». Американцы отыграли один мяч на 76-й минуте после точного удара Хаджи Райта из «Антальяспора», а окончательный счет спустя пять минут установил Дензел Дюмфрис.

Таким образом, подопечные Луи ван Гала стали первыми четвертьфиналистами ЧМ в Катаре. Их соперник определится в матче Аргентина — Австралия, который состоится позже в субботу, 3 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.

Другие пары 1/8 финала выглядят так: 4 декабря сыграют Англия — Сенегал и Франция — Польша, 5-го Япония — Хорватия и Бразилия — Южная Корея, 6-го Марокко — Испания и Португалия — Швейцария.

Ранее сообщалось, что футбольные фанаты сборной Марокко устроили беспорядки в Нидерландах после победы своей команды на ЧМ-2022 в Катаре. В Амстердаме, Гааге и Роттердаме вспыхнули беспорядки и грабежи. Болельщики бегали по улицам, кидали в полицейских фейерверки и камни. Полиция перекрыла улицы и проводила жесткие задержания. До этого команда Марокко в последнем матче обыграла Канаду со счетом 2:1. Команда во второй раз в истории сыграет в плей-офф.