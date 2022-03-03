Немецкий тренер «Краснодара» покинул клуб

Футбольный клуб «Краснодар» объявил об уходе главного тренера команды Даниэля Фраке. Соглашение расторгнуто по взаимному согласию сторон. Клуб также покидают ассистенты немецкого специалиста Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон, сообщает пресс-служба команды.

Футбольный клуб «Краснодар» благодарит тренерский штаб за проделанную работу и желает удачи в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении.

На данный момент исполнять обязанности главного тренера «Краснодара» будет Алексей Антонюк.

Фарке был назначен главным тренером «Краснодара» 13 января 2022 года. После 18 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) клуб набрал 29 очков и располагается на шестом месте.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Маркус Гисдоль заявил, что он покинул команду из-за усложнившейся политической ситуации между Россией и Украиной. По словам экс-наставника, он не может исполнять свои профессиональные обязанности в стране, которая «несёт ответственность за агрессивную войну в центре Европы».