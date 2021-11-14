«Не надо ставить крест на сборной»: Журова о поражении России

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с NEWS.ru поделилась впечатлениями от матча Хорватия — Россия, который проходил в рамках отбора к ЧМ-2022. Подопечные Карпина проиграли на выезде «шашечным» со счётом 0:1. Матч проходил в Сплите.
Я рассчитывала на ничью. Все к этому и шло на самом деле. Наши футболисты действовали организовано в обороне. Но потом случилась досадная оплошность, которая привела к голу. Очень бы хотелось прямо сейчас оказаться на чемпионате мира. Но пока ещё финальная черта не подведена, шансы есть. Поэтому считаю, что не надо ставить крест на сборной, — сказала Журова в разговоре с NEWS.ru.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу уступила команде Хорватии в заключительном матче квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. В концовке матча Кудряшов срезал мяч в собственные ворота.