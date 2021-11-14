«Не надо ставить крест на сборной»: Журова о поражении России

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Бывший полузащитник «Зенита» и московского «Спартака» Роман Широков считает, что защитник «Антальяспора» и сборной России по футболу Фёдор Кудряшов не виноват в поражении от команды Хорватии в матче квалификации чемпионата мира 2022 года. Как экс-игрок сказал «Чемпионату», спортсмен хотел выбить мяч, но не удалось.

России надо было просто выстоять, но чуть-чуть не получилось. План был простой — отстоять, но поле не давало возможности выходить в контратаки. То, что большую часть времени придётся обороняться, ожидаемо....