«Надоели запугивать бельгийцами»: Кавазашвили о шансах России на Евро

https://static.news.ru/photo/ede523da-c936-11eb-a3c0-96000091f725_660.jpg Анзор Кавазашвили Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывший голкипер сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили оценил шансы сборной России на Евро-2020. Он устал от того, что всех «запугивают бельгийцами».

Я не сомневаюсь в том, что мы выйдем из группы. Мне даже кажется, что мы займём первое место в группе. Уже надоели запугивать бельгийцами, говоря, что они сильнее. Было немало примеров в футболе, когда сильные команды уступали посредственным. Наш же коллектив по уровню средний, — сказал Кавазашвили в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

В качестве сильных черт сборной России Кавазашвили отметил высокую мотивацию и физическую подготовку.

Перед ребятами стоит цель доказать, что не зря они заняли достаточно высокие места на чемпионате мира 2018 года. В принципе, играют одни и те же люди. Они научились грамотно смотреть на футбол, стали более опытными, многие футболисты уже играют в Европе, — добавил он.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России свой первый матч сыграет против команды Бельгии. Матч состоится 12 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, как понимает слово «патриотизм».