Президент футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Александр Медведев прокомментировал корреспонденту News.ru победу его команды (2:0) в матче с московским «Динамо», прошедшем в субботу вечером на столичной «ВТБ Арене».
Очень напряжённая игра. «Динамо» продемонстрировало много интересных действий. Но, с другой стороны, «Зенит» в основном контролировал игру, мог забить гораздо больше, чем два мяча. Было по крайней мере три неиспользованные стопроцентные возможности. Непростая победа, но заслуженная, — подчеркнул Медведев.
Также президент ФК «Зенит» отметил, что команде было приятно выиграть на новой динамовской арене, где месяц назад петербуржцы уступили (2:3) другому московскому клубу — «Локомотиву» — в поединке за Суперкубок России.
Всегда приятно выиграть после поражения на определённом стадионе. Но я бы сказал о другом: в прошлом сезоне «Зенит» уступил «Динамо» ещё в Химках, поэтому сегодня был взят реванш за то поражение, — напомнил Александр Медведев.
Главный тренер «бело-голубых» Дмитрий Хохлов также прокомментировал поединок между «Динамо» и «Зенитом», писал ранее News.ru.