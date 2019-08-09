https://static.news.ru/photo/71544dac-bba8-11e9-87dd-fa163e074e61_660.jpg Александр Медведев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Президент футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Александр Медведев прокомментировал корреспонденту News.ru победу его команды (2:0) в матче с московским «Динамо», прошедшем в субботу вечером на столичной «ВТБ Арене».

Очень напряжённая игра. «Динамо» продемонстрировало много интересных действий. Но, с другой стороны, «Зенит» в основном контролировал игру, мог забить гораздо больше, чем два мяча. Было по крайней мере три неиспользованные стопроцентные возможности. Непростая победа, но заслуженная, — подчеркнул Медведев.

Также президент ФК «Зенит» отметил, что команде было приятно выиграть на новой динамовской арене, где месяц назад петербуржцы уступили (2:3) другому московскому клубу — «Локомотиву» — в поединке за Суперкубок России.

Всегда приятно выиграть после поражения на определённом стадионе. Но я бы сказал о другом: в прошлом сезоне «Зенит» уступил «Динамо» ещё в Химках, поэтому сегодня был взят реванш за то поражение, — напомнил Александр Медведев.

Главный тренер «бело-голубых» Дмитрий Хохлов также прокомментировал поединок между «Динамо» и «Зенитом», писал ранее News.ru.