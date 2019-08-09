https://static.news.ru/photo/bad301ee-bb9e-11e9-8370-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Хохлов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» со счётом 0:2 в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

В «Зените» игроки особого уровня, они так же готовятся к игре, как и мы. Нам ещё предстоит укомплектовать состав и закрыть некоторые проблемные позиции, — передаёт слова Хохлова корреспондент News.ru.

Кроме того, специалист не знает, серьёзна ли травма у голкипера Антона Шунина.

Мы будем проводить на следующий день обследование, тогда станет ясен характер травмы Антона, — утверждает он.

Ранее News.ru писал, что наставник «Зенита» Сергей Семак назвал игру с москвичами «нервной».