Как обычно, сложная, нервная игра. Счёт был скользкий до конца матча, присутствовала нервозность. По первому тайму много ошибались, плохо выходили из обороны, соперник достаточно активно действовал. Много было технического брака. Во втором тайме ошибок уже было меньше, не могли забить раньше, хотя и были возможности. Победа заслуженная, — передаёт слова Семака корреспондент News.ru.