https://static.news.ru/photo/dea905d8-bb61-11e9-915a-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Отбывающий наказание в исправительной колонии № 4 под Белгородом футболист Александр Кокорин, заявил, что готов играть за «Зенит» бесплатно, пока не закончит карьеру.

Я готов за них завершить карьеру бесплатно, — заявил спортсмен РЕН ТВ .

Кокорин также рассказал, что ему пока не поступало предложений от футбольных клубов и сейчас он свободный агент.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. Им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев получил срок заключения в год и пять месяцев.

Ранее News.ru писал, что заявил, что не испытывает негатива по отношению к чиновнику Денису Паку, который пострадал во время пьяной драки, устроенной футболистом в Москве.