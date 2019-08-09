https://static.news.ru/photo/37f0b1e0-bb5d-11e9-bf6a-fa163e074e61_660.jpg Денис Пак Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что не держит зла на чиновника Дениса Пака, который пострадал во время пьяного дебоша, устроенного футболистом в Москве. Спортсмен сейчас отбывает срок в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.

Я бы ему пожал руку. У меня нет к нему никакого негатива, — сказал он журналистам после футбольного матча с другими заключёнными.

10 августа команда ИК № 4, за которую выступали Александр Кокорин и Павел Мамаев, обыграла «Салют», выступающий в Профессиональной футбольной лиге.