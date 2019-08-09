Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что не держит зла на чиновника Дениса Пака, который пострадал во время пьяного дебоша, устроенного футболистом в Москве. Спортсмен сейчас отбывает срок в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.
Я бы ему пожал руку. У меня нет к нему никакого негатива, — сказал он журналистам после футбольного матча с другими заключёнными.
10 августа команда ИК № 4, за которую выступали Александр Кокорин и Павел Мамаев, обыграла «Салют», выступающий в Профессиональной футбольной лиге.
8 октября 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух потасовок — с водителем ведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком, а также с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным. Им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев