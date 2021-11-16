Матыцин отреагировал на заявление Карпина о возможном уходе из сборной

Министр спора России Олег Матыцин отреагировал на слова Валерия Карпина о возможном уходе с поста главного тренера сборной России. Он заявил, что поддержит любое решение тренера. Слова министра передаёт корреспондент NEWS.ru.

Проделана большая работа этим тренерским штабом, достаточно успешная работа. Всегда сложно создавать атмосферу единения в команде, создавать понимание между тренером и игроками. Я готов с поддержкой принять любое решение тренерского штаба и российского футбольного союза, — сказал Матыцин.

Валерий Карпин 15 ноября заявил, что сомневается, стоит ли ему продолжать занимать должность главного тренера сборной России по футболу. В прямом эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» специалист признался, что это чувство появилось у него после поражения от Хорватии в отборочном этапе ЧМ-2022.

14 ноября сборная России проиграла на выезде Хорватии со счётом 0:1 из-за гола в свои ворота и отправилась в стыковые матчи. Позже стало известно, кто может стать соперником подопечных Валерия Карпина.