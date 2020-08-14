Матч «Рубин» — «Тамбов» перенесли на 30 августа

Фото: ФК «Рубин» Казань/vk.com

Футболисты борисовского БАТЭ вступились за одноклубника и нападающего сборной Белоруссии Антона Сороку, которому суд назначил семь дней административного ареста из-за участия в акциях протеста в Минске

Антон не преступник. Как и все другие задержанные. Он один из нас, — заявили спортсмены. Посты на своих страницах в Instagram разместили Игорь Стасевич, Дмитрий Щербицкий, Дмитрий Бага и Егор...