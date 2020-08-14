Матч «Рубин» — «Тамбов» перенесли на 30 августа

Матч шестого тура между «Рубином» и «Тамбовом» перенесён с 29 на 30 августа по причине празднования Дня Республики Татарстан, следует из сообщения пресс-службы Российской премьер-лиги (РПЛ).
Как уточняется, с соответствующей инициативой выступило руководство Республики Татарстан. Власти региона предложили приурочить матч к памятной дате.
Встреча состоится в 18:00 мск.
Ранее NEWS.ru писал, что казанский «Рубин» подписал контракт на три года с центральным полузащитником Хван Ин Бомом, ранее выступавшим за «Ванкувер Уайткэпс» в североамериканской лиге МЛС.
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