Мампасси и сохрани: «Локомотив» купил чернокожего украинца, кто он такой?

Трансферное окно ещё не открылось, а в РПЛ уже началась движуха. Первой громкой покупкой отметился «Локомотив», москвичи приобрели у донецкого «Шахтёра» 18-летнего чернокожего украинца Марка Мампасси, имя которого является новым в России даже для больших специалистов в футболе. Рассказываем подробнее о деталях трансфера и персоне новичка.

Дорогое удовольствие

С украинским легионером «железнодорожники» заключили контракт на пять лет, за новую команду он будет выступать под 18-м номером. О сумме трансфера официально, конечно же, не сообщается, но инсайдеры, среди которых «Спорт-Экспресс», называют фантастические для игрока такого уровня 4 миллиона евро. И это при стоимости в 200 тысяч по версии Transfermarkt.de!

Уточняется, что платежи за Мампасси будут разбиты на пять лет, а зарплата игрока составит 300 тысяч евро в год. Тоже немаленькие деньги для 18-летнего футболиста, но эти цифры шокируют гораздо меньше, чем сумма трансфера.

Ещё точно не знаю, но думаю, что во второй половине января присоединюсь к своей новой команде, когда она начнёт подготовку к весенней части сезона. Пока что сложно сказать, на какой позиции меня будут использовать, главное, чтобы был полезен «Локомотиву», — рассказал Мампасси Metaratings.

При этом футболист оптимистично добавил, что хочет продолжать выступать за юношескую сборную Украины, однако в это верится с трудом. Во-первых, местные тренеры обычно не вызывают в национальные команды игроков из российского чемпионата, а во-вторых, Мампасси сам скоро может стать россиянином.

По информации того же СЭ, в ближайшее время игрок получит российский паспорт. Процедура может пройти очень быстро и безболезненно, ведь защитник является уроженцем Донецка. Этот шаг видится логичным, иначе совсем не ясно, зачем «Локомотиву» заполнять легионерское место в заявке пусть перспективным, но пока и близко не состоявшимся футболистом.

Донецкий парень

Мампасси родился в Донецке в марте 2003 года, его отец — уроженец Конго. В семилетнем возрасте игрок пришёл в академию местного «Шахтёра» и задержался там надолго. У тренеров юный футболист оказался на хорошем счету, он был лидером в детских и юношеских командах «горняков», но за основной состав дебютировать так и не смог.

В середине февраля 2021 года донецкий клуб решил предоставить футболисту игровую практику и отправил того в аренду в «Мариуполь». В команде, которая тоже выступает в Украинской премьер-лиге, Мампасси удалось закрепиться. Он стал основным центральным защитником клуба и за два сезона провёл больше 20 матчей в элитном украинском дивизионе.

Марк Мампасси fcmariupol.com

Правда, «Мариуполь» в нынешнем сезоне выступает чудовищно. Команда в 18 турах одержала всего две победы и с восемью очками находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. Клуб в среднем пропускает чудовищные 2,4 мяча за игру, но местные специалисты при этом отзываются о Мампасси довольно положительно.

Самым сильным качеством центрального защитника называют короткий и длинный пас, отмечается, что он неплохо умеет начинать атаки. Видна школа и в выборе позиции, а вот в ведении единоборств игроку нужно прибавлять. В нынешнем сезоне на счету Мампасси 15 матчей, в которых он отметился одной голевой передачей и схватил шесть жёлтых карточек.

Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков в интервью СЭ заявил об отсутствии перспектив у Мампасси в «Шахтёре» и поздравил донецкий клуб с удачной сделкой. По его мнению, выручить за защитника больше у горняков не получилось бы никогда.

Мампасси с 2019 года не обходят вниманием тренеры украинских юношеских сборных. Он долго играл за национальную команду, составленную из игроков не старше 17 лет, а теперь выступает за сборную Украины U-19. Хотя теперь уместнее будет сказать «выступал».

«Шахтёрские» традиции

Сейчас украинские футболисты в РПЛ по понятным причинам — большая редкость. Любопытно, что самыми яркими представителями страны в российском чемпионате являются центральные защитники, воспитанные именно «Шахтёром».

Ярослав Ракицкий из «Зенита» и Иван Ордец из «Динамо» играли за «горняков» и сборную Украины и сейчас как основные защитники лучших команд РПЛ явно бы пригодились национальной команде, но из России путь туда заказан. С юношеской сборной явно придётся завязать и Мампасси, даже если ему каким-то чудом удастся сохранить украинское гражданство.