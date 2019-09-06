https://static.news.ru/photo/0c4dc86c-d088-11e9-a28e-fa163e074e61_660.jpg Мирча Луческу Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывший главный тренер футбольного клуба «Зенит» Мирча Луческу отреагировал на решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении игроков Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Кокорин захочет показать всем, что он, в первую очередь, талантливый футболист, а не хулиган. Он вернётся на топ-уровень, — приводит слова Луческу Sport24.ru .

Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Футболисты п окинут колонию через 10 дней после того, как решение суда вступит в законную силу.

Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. Им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев получил срок заключения год и пять месяцев.

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов поделился своим мнением с News.ru об освобождении футболистов.