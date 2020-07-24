В среду завершился сезон-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ) — самый длинный, необычный и, пожалуй, самый богатый на события. Пандемия, «детский» матч, 50 тысяч рублей за Алексея Сутормина, яркие выступления «Спартака» (за пределами поля) — чего только не было. Эксперты NEWS.ru рассказали, какие события ярче всего отложились в их памяти со знаком «плюс» и со знаком «минус».

В середине марта клубы РПЛ ушли на вынужденный перерыв — пандемия коронавируса не позволила продолжить чемпионат в штатном режиме. Это обстоятельство наложило сильный отпечаток на наш турнир: и без того самобытное первенство стало ещё более особенным. За один месяц (с момента рестарта) было принято множество неоднозначных решений. Как и ожидалось, большинство экспертов отметили именно этот период и события, которые он в себя вобрал.

Евгений Ловчев Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самое главное, что запомнилось, — это пандемия и прекращение чемпионата. А также последовавший вслед за этим скомканный рестарт. Одни клубы как-то приспособились, другие — нет; где-то играли юноши, а где-то вовсе не играли. В общем, была совершенно ненормальная концовка чемпионата. Евгений Ловчев советский футболист, экс-игрок сборной СССР и «Спартака», бронзовый призёр Олимпиады-1972 советский футболист, экс-игрок сборной СССР и «Спартака», бронзовый призёр Олимпиады-1972

По его мнению, неспортивные события не стали определяющими в этом сезоне. Всё решалось на поле.

Да, было множество судейских ошибок, но речь пойдёт даже не о «Спартаке». Я считаю, что не стоит оправдывать неудачный сезон «красно-белых» судейскими просчётами. Во всём виноват слабый состав команды. Более того, от судейства пострадали многие клубы. Бесспорно, судейский вопрос стоит остро в устройстве нашего футбола. У нас очень слабые арбитры. Это доказано и в мире, и в Европе. Наши судьи не котируются нигде, кроме России, — заключил экс-спартаковец.

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук также выделил события, произошедшие после возобновления матчей РПЛ.

Больше всего запомнился скомканный чемпионат. Российская премьер-лига завершилась не по спортивному принципу. Коронавирус очень сильно навредил нашему чемпионату. Нам не удалось выйти с достоинством из этой ситуации. На первый план вышли технические поражения, команды, играющие неполным составом, и дети, — заявил Орещук.

Об игре детей, о которой упомянули эксперты, стоит вспомнить отдельно. Одним из первых клубов, который после рестарта чемпионата столкнулся с пандемией коронавируса, стал «Ростов». В составе команды у шести футболистов была обнаружена инфекция. Во избежание распространения болезни «Ростов» в составе 42 человек (команда, тренерский штаб, обслуживающий персонал) сел на карантин. Но эти обстоятельства не послужили поводом для отмены или переноса матча с «Сочи». Нежелание этого клуба отложить встречу оказалось важнее. В итоге на игру отправились футболисты 2003 года рождения из академии «Ростова». Матч, как и ожидалось, завершился «избиением младенцев» (10:1 в пользу «Сочи»). 19 июня вошло в справочники как день, когда состоялся самый скандальный матч в истории России, а может, вообще в истории всего мирового футбола.

Эта пандемия сбила абсолютно всё. К сожалению, история с «Ростовом», когда клуб решил почти детскую команду выпустить против профессионалов, стала одновременно самой яркой и самой неприятной в этом сезоне, — заявил бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин, несмотря на все сложности посткоронавирусного отрезка, порадовался тому, что всё в итоге закончилось.

Конечно, запомнилась пауза, которая приостановила футбол во всём мире. Все события, которые произошли после рестарта, — и технические поражения, и игра детей — не с очень хорошей стороны повлияли на наш чемпионат. Но с игровой точки зрения, мне кажется, был достаточно хороший сезон. Интрига была чуть ли не до самого последнего тура. Самое главное, что удалось довести дело до конца, с минимальными потерями завершить чемпионат. Дмитрий Булыкин бывший футболист сборной России бывший футболист сборной России

«Зенит» оформил чемпионство в этом сезоне за четыре тура до окончания чемпионата. Тем самым команда из Санкт-Петербурга установила рекорд РПЛ, выиграв титул раньше всех. Это достижение поспешил отметить бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков.

Я бы отметил досрочную победу «Зенита». В последнее время никто так рано не выигрывал в чемпионате. Вдобавок ко всему сразу два футболиста питерской команды стали лучшими бомбардирами сезона с 17 голами в активе (речь идёт об Артёме Дзюбе и Сердаре Азмуне. — NEWS.ru). Это хорошее достижение. В целом, конечно, чемпионат был очень необычным из-за ситуации с пандемией коронавируса. Определённо матч «Сочи» — «Ростов» войдёт в историю отечественного футбола. Из отрицательных моментов отмечу ещё провальный сезон «Спартака», — сказал Кирьяков.

Многие эксперты, говоря о спортивной составляющей, отметили сезон положительно, даже несмотря на то, что, например, в Европе все команды от России провалились. Отсутствие же интриги в чемпионате большинство объяснило тем, что «Зенит» был на голову сильнее всех оппонентов.

«Зенит» был самой сильной командой в этом сезоне. Он больше всех потратил на трансферы, у него лучше всех был укомплектован состав. Даже на лавочке сидели такие футболисты, которых не могут себе позволить другие команды. Провал наших клубов в еврокубках? А мы разве после последних побед ЦСКА и «Зенита» на европейской арене добивались чего-го в еврокубках? С тех пор ничего не изменилось! Наш чемпионат продолжает деградировать, — отметил Ловчев.

Между тем Орещук заявил, что интриги в чемпионате не было, потому что «Зенит» — самая сильная команда в России на данный момент.

Его победа — это закономерность. И тренерский состав, и игроки — всё на высоком уровне, поэтому у остальных команд не было шансов, — поделился он своим мнением.

Среди экспертов были и те, кто нашёл в доминировании «Зенита» проблему для нашего чемпионата.

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Есть и разочарование от выступления наших команд в еврокубках. Да, в России «Зенит» на голову сильнее всех остальных соперников. «Локомотив» буксовал, «Краснодар» выдал неровный сезон, поэтому возникла такая разница в очках. Но это не очень хорошо. Удручает тот факт, что никто не может составить конкуренцию питерскому клубу, — сказал Кирьяков.

По мнению же Алексея Игонина, отсутствие спортивной интриги в сезоне связано с вектором развития нашего чемпионата. Так повелось, что на протяжении нескольких лет в России доминирует какой-то один клуб. У нас был достаточно длинный период гегемонии «Спартака», потом ЦСКА, теперь — «Зенита».

Был какой-то просвет в отношении развития, когда два-три сезона назад несколько команд одновременно боролось за чемпионство и путёвки в Лигу чемпионов. Сейчас всё снова возвращается к привычному виду. В нынешних реалиях финансовая составляющая клубов играет очень большую роль. Тяжело говорить о каком-то развитии, о какой-то конкуренции, когда 40%, а то и 60% команд ведут борьбу за выживание, — заявил Игонин.

Но есть и за что порадоваться. Экс-зенитовец допустил, что отчасти финансовые трудности могли повлиять на то, что клубы перестали приглашать футболистов за огромные деньги.