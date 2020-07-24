В среду завершился сезон-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ) — самый длинный, необычный и, пожалуй, самый богатый на события. Пандемия, «детский» матч, 50 тысяч рублей за Алексея Сутормина, яркие выступления «Спартака» (за пределами поля) — чего только не было. Эксперты NEWS.ru рассказали, какие события ярче всего отложились в их памяти со знаком «плюс» и со знаком «минус».
В середине марта клубы РПЛ ушли на вынужденный перерыв — пандемия коронавируса не позволила продолжить чемпионат в штатном режиме. Это обстоятельство наложило сильный отпечаток на наш турнир: и без того самобытное первенство стало ещё более особенным. За один месяц (с момента рестарта) было принято множество неоднозначных решений. Как и ожидалось, большинство экспертов отметили именно этот период и события, которые он в себя вобрал.
Самое главное, что запомнилось, — это пандемия и прекращение чемпионата. А также последовавший вслед за этим скомканный рестарт. Одни клубы как-то приспособились, другие — нет; где-то играли юноши, а где-то вовсе не играли. В общем, была совершенно ненормальная концовка чемпионата.
По его мнению, неспортивные события не стали определяющими в этом сезоне. Всё решалось на поле.
Да, было множество судейских ошибок, но речь пойдёт даже не о «Спартаке». Я считаю, что не стоит оправдывать неудачный сезон «красно-белых» судейскими просчётами. Во всём виноват слабый состав команды. Более того, от судейства пострадали многие клубы. Бесспорно, судейский вопрос стоит остро в устройстве нашего футбола. У нас очень слабые арбитры. Это доказано и в мире, и в Европе. Наши судьи не котируются нигде, кроме России, — заключил экс-спартаковец.
Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук также выделил события, произошедшие после возобновления матчей РПЛ.
Больше всего запомнился скомканный чемпионат. Российская премьер-лига завершилась не по спортивному принципу. Коронавирус очень сильно навредил нашему чемпионату. Нам не удалось выйти с достоинством из этой ситуации. На первый план вышли технические поражения, команды, играющие неполным составом, и дети, — заявил Орещук.
Об игре детей, о которой упомянули эксперты, стоит вспомнить отдельно. Одним из первых клубов, который после рестарта чемпионата столкнулся с пандемией коронавируса, стал «Ростов». В составе команды у шести футболистов была обнаружена инфекция. Во избежание распространения болезни «Ростов» в составе 42 человек (команда, тренерский штаб, обслуживающий персонал) сел на карантин. Но эти обстоятельства не послужили поводом для отмены или переноса матча с «Сочи». Нежелание этого клуба отложить встречу оказалось важнее. В итоге на игру отправились футболисты 2003 года рождения из академии «Ростова». Матч, как и ожидалось, завершился «избиением младенцев» (10:1 в пользу «Сочи»). 19 июня вошло в справочники как день, когда состоялся самый скандальный матч в истории России, а может, вообще в истории всего мирового футбола.
Эта пандемия сбила абсолютно всё. К сожалению, история с «Ростовом», когда клуб решил почти детскую команду выпустить против профессионалов, стала одновременно самой яркой и самой неприятной в этом сезоне, — заявил бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.
Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин, несмотря на все сложности посткоронавирусного отрезка, порадовался тому, что всё в итоге закончилось.
Конечно, запомнилась пауза, которая приостановила футбол во всём мире. Все события, которые произошли после рестарта, — и технические поражения, и игра детей — не с очень хорошей стороны повлияли на наш чемпионат. Но с игровой точки зрения, мне кажется, был достаточно хороший сезон. Интрига была чуть ли не до самого последнего тура. Самое главное, что удалось довести дело до конца, с минимальными потерями завершить чемпионат.
«Зенит» оформил чемпионство в этом сезоне за четыре тура до окончания чемпионата. Тем самым команда из Санкт-Петербурга установила рекорд РПЛ, выиграв титул раньше всех. Это достижение поспешил отметить бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков.
Я бы отметил досрочную победу «Зенита». В последнее время никто так рано не выигрывал в чемпионате. Вдобавок ко всему сразу два футболиста питерской команды стали лучшими бомбардирами сезона с 17 голами в активе (речь идёт об Артёме Дзюбе и Сердаре Азмуне. — NEWS.ru). Это хорошее достижение. В целом, конечно, чемпионат был очень необычным из-за ситуации с пандемией коронавируса. Определённо матч «Сочи» — «Ростов» войдёт в историю отечественного футбола. Из отрицательных моментов отмечу ещё провальный сезон «Спартака», — сказал Кирьяков.
Многие эксперты, говоря о спортивной составляющей, отметили сезон положительно, даже несмотря на то, что, например, в Европе все команды от России провалились. Отсутствие же интриги в чемпионате большинство объяснило тем, что «Зенит» был на голову сильнее всех оппонентов.
«Зенит» был самой сильной командой в этом сезоне. Он больше всех потратил на трансферы, у него лучше всех был укомплектован состав. Даже на лавочке сидели такие футболисты, которых не могут себе позволить другие команды. Провал наших клубов в еврокубках? А мы разве после последних побед ЦСКА и «Зенита» на европейской арене добивались чего-го в еврокубках? С тех пор ничего не изменилось! Наш чемпионат продолжает деградировать, — отметил Ловчев.
Между тем Орещук заявил, что интриги в чемпионате не было, потому что «Зенит» — самая сильная команда в России на данный момент.
Его победа — это закономерность. И тренерский состав, и игроки — всё на высоком уровне, поэтому у остальных команд не было шансов, — поделился он своим мнением.
Среди экспертов были и те, кто нашёл в доминировании «Зенита» проблему для нашего чемпионата.
Есть и разочарование от выступления наших команд в еврокубках. Да, в России «Зенит» на голову сильнее всех остальных соперников. «Локомотив» буксовал, «Краснодар» выдал неровный сезон, поэтому возникла такая разница в очках. Но это не очень хорошо. Удручает тот факт, что никто не может составить конкуренцию питерскому клубу, — сказал Кирьяков.
По мнению же Алексея Игонина, отсутствие спортивной интриги в сезоне связано с вектором развития нашего чемпионата. Так повелось, что на протяжении нескольких лет в России доминирует какой-то один клуб. У нас был достаточно длинный период гегемонии «Спартака», потом ЦСКА, теперь — «Зенита».
Был какой-то просвет в отношении развития, когда два-три сезона назад несколько команд одновременно боролось за чемпионство и путёвки в Лигу чемпионов. Сейчас всё снова возвращается к привычному виду. В нынешних реалиях финансовая составляющая клубов играет очень большую роль. Тяжело говорить о каком-то развитии, о какой-то конкуренции, когда 40%, а то и 60% команд ведут борьбу за выживание, — заявил Игонин.
Но есть и за что порадоваться. Экс-зенитовец допустил, что отчасти финансовые трудности могли повлиять на то, что клубы перестали приглашать футболистов за огромные деньги.
Раньше возникало ощущение, что футбольные чиновники приглашали сюда именитых футболистов только ради шоу и картинки. Сейчас такие случаи поубавились. Больше делается ставка на своих молодых футболистов (возможно, в какой-то степени повлиял на ситуацию лимит). Курс на омоложение взяли «Спартак», ЦСКА, и это не может не радовать. Теперь молодые футболисты начинают формировать картину. Только это обстоятельство можно отметить как положительную сторону в этом сезоне, — заключил Игонин.
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