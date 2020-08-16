«Лион» выбил «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

https://static.news.ru/photo/b7200dce-df3f-11ea-9928-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press

Футболисты французского «Лиона» сотворили вторую сенсацию подряд в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Сначала они выбили из турнира итальянский «Ювентус» с Криштиану Роналдо, теперь их жертвой пал звёздный «Манчестер Сити».

На проходящем в Лиссабоне без зрителей мини-турнире 15 августа французы добились победы над английским клубом со счётом 3:1 в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. В их составе после открывшего счёт в матче на 24-минуте Максвелла Корне дважды отличился Мусса Дембеле (79-я и 87-я минуты). Гол престижа у англичан забил Кевин де Брейне (69-я).

«Лион» вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые за десять лет, «Манчестер Сити» третий раз подряд не смог преодолеть стадию четвертьфинала.

Полуфинал турнира получился франко-немецким. В борьбе за выход в финал главного европейского турнира «Лион» 19 августа встретится с «Баварией», а другую пару полуфиналистов составили «Пари Сен-Жермен» и «РБ Лейпциг». Их спор разрешится 18 августа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что футболисты мюнхенской «Баварии» разгромили соперников из «Барселоны» в четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов со счётом 8:2. Так крупно испанский клуб в еврокубках ещё не проигрывал. Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу после её вылета из Лиги чемпионов анонсировал скорые изменения в команде. Бартомеу также извинился за крупный проигрыш перед болельщиками.