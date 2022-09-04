Лавров приехал на матч «Спартак» — «Зенит» и попал на видео

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров приехал на центральный матч восьмого тура чемпионата России по футболу, в котором встретились московский «Спартак» и петербургский «Зенит», видео приезда министра опубликовал ТАСС. Игра началась в 20:00 мск на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. К 40-й минуте со счетом 1:0 ведут красно-белые, гол забил нападающий Александр Соболев.

Хорошей игры, «Спартак» — чемпион, — заявил Лавров журналистам.

В истории встреч команд в чемпионате России этот матч станет 57-м. Из них «Зенит» выиграл 22 матча, а «Спартак» — 18, еще 16 раз была зафиксирована ничья.

Ранее бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин предположил, что между красно-белыми и сине-бело-голубыми будет идти равная и упорная борьба. По его словам, игра будет очень серьезной, однако о ее результатах заранее говорить сложно.

Эксперт отметил хорошо поставленную игру и опытный состав у «Зенита» с мощными бразильскими легионерами. Для «Спартака» грядущий матч окажется домашним, что должно сказаться на эмоциональном фоне футболистов. Гладилин также подчеркнул их хорошую подготовку и готовность выложиться на полную силу.