Куман определил состав на первый матч «Барселоны» с ним в качестве тренера

https://static.news.ru/photo/4ad86fca-00ba-11eb-a163-fa163e074e61_660.jpg Рональд Куман Фото: fcbarcelona.com

Главный тренер «Барселоны» определился с заявкой на первый официальный матч каталонского клуба под его руководством.

В список из 23 футболистов не вошёл основной голкипер Марк-Андре тер Стеген, который продолжает восстанавливаться после травмы. Новичок команды босниец Миралем Пьянич, перешедший из туринского «Ювентуса», выйдет на поле с первых минут.

«Барселона» встретится с «Вильярреалом» на домашнем стадионе «Камп Ноу», матч начнётся в 22:00 27 сентября. В чемпионате Испании проходит уже третий тур, однако для «сине-гранатовых» эта игра будет дебютной.

Стартовый состав «Барселоны» выглядит следующим образом: вратарь Нето, защитники Клеман Лангле, Жерар Пике, Жорди Альба, Сержи Роберто, полузащитники Филиппе Коутиньо, Френки де Йонг, Миралем Пьянич, нападающие Лионель Месси, Антуан Гризманн, Анссумане Фати.

Ранее Месси выразил руководству каталонского клуба своё недовольство в связи с уходом из команды уругвайского форварда Луиса Суареса, писал NEWS.ru.