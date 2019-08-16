«Крылья Советов» из Самары победили екатеринбургский «Урал» в матче шестого тура Российской премьер-лиги со счётом 1:3.
Первый гол забил Раду Гынсарь на 28-й минуте, второй — Александр Соболев на 79-й минуте. Также отличился Деян Радоньич.
Единственный гол «Урала» забил Андрей Панюков в компенсированное время.
Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена».
Ранее News.ru писал, что пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов, который посадил самолёт А321 на кукурузное поле в Подмосковье, совершил символический удар по мячу в матче. Каждая встреча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнётся с аплодисментов в честь семи членов экипажа Airbus А321.