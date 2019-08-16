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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о проблемах в новой семье. По его словам, его новая супруга Анастасия Костенко частенько устраивает ему сцены ревности. Поводом для них становятся публикации в российской прессе.

Недавно жена с дочкой уезжала к родителям, пока я был на реабилитации. Люди как-то про это узнали, и ей пошли сообщения с посылом, что я гуляю. Моя молодая жена начинает...