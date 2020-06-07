«Краснодар» хочет купить футболиста юношеской сборной Бразилии

Футбольный клуб «Краснодар» интересуется нападающим юношеской сборной Бразилии (до 17 лет) Таллесом Магно.
Футболист может перейти в российскую команду во время летнего трансферного окна, сообщает Netvasco.
17-летний нападающий является воспитанником бразильского клуба «Васко де Гама». Он провёл шесть матчей в составе юношеской сборной Бразилии, забив три мяча. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €4,5 миллиона.
Ранее NEWS.ru писал, что бразильский нападающий Вагнер Лав может в четвёртый раз перейти в московский футбольный клуб ЦСКА. Футболист досрочно расторг контракт с бразильским «Коринтиансом». Соглашение расторгнуто из-за переговоров Лава с ЦСКА. Окончательное решение о трансфере будет принимать руководство московской команды.
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