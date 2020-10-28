Команда внутреннего пользования: «Зенит» бессилен в Лиге чемпионов

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Последняя неделя выдалась для «Зенита» не лучшим образом. Вслед за домашним «фиаско» в матче против «Брюгге» последовало поражение от «Рубина» в национальном чемпионате. Возможность реабилитироваться у команды Семака была в выездном поединке против дортмундской «Боруссии». Впрочем, с самого начала мало кто верил в успех «сине-бело-голубых» в этом противостоянии. И не зря. Хоть «Боруссия» не выглядела очень грозным соперником, но им удалось разобраться на своём поле с Дзюбой и Ко. Об очередном европейском «подвиге» команды с берегов Невы, рассказывает NEWS.ru.

«Зенит» без Азмуна и Малкома

Потери «Зенита» перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов не были такими существенными, как у того же «Краснодара», но так или иначе в матче портив «Боруссии» принять участие не мог один из ключевых футболистов состава Сердар Азмун. У форварда было подозрение на коронавирус. Правда перед игрой главный тренер «Зенита» Сергей Семак эту информацию опроверг, сказав, что у иранского нападающего «другая болезнь». Также в очередной раз матч в Лиге чемпионов пропускал Малком. Бразилец по-порожнему продолжает восстанавливаться от травмы. Зато наконец на поле появился Юрий Жирков. Правда не в стартовом составе.

«Боруссия», в свою очередь, могла не беспокоиться из-за состава. В противостоянии с «Зенитом» дортмундцы не рассчитывали только на Эмре Диана. У футболиста был выявлен коронавирус.

«Боруссия» с мячом, «Зенит» — в обороне

Инициатива в первом тайме, что совсем не удивительно, была на стороне хозяев. Дортмундская «Боруссия» владела мячом и время от времени, когда строго выстроенная, эпизодами очень низкая, оборона «Зенита» позволяла, создавала опасные моменты. На 15-ой минуте интересную атаку сообразили Эрлинг Холланд и Джованни Рейна. Норвежский футболист оставил мяч американцу на линии штрафной и тот нанёс сильнейший удар. Мяч почти залетел в ближнюю девятку. Несколько возможностей открыть счёт в первом тайме было в том числе и у Марко Ройса, но качественные действия голкипера «сине-бело-голубых» Михаила Кержакова выручили команду.

Что касается «Зенита», то первый более-менее острый подход со стороны команды Семака к воротам Романа Бюрки случился на 35-ой минуте. Дуглас забежал по флангу и навесил в штрафную, Дриусси, опередив Бюрки, пробил головой, но мяч пролетел выше ворот.

Пенальти как переломный момент матча

Главной новостью стартовых минут второго тайма стала замена Артёма Дзюбы на Андрея Мостового. Первый тайм показал, что габаритный форвард не справляется в атаке. «Зениту» был необходим более скоростной нападающий, активно действующий в передней линии. Дзюба в этом отношении совершенно потерялся, защитники противоположной команды то и дело накрывали форварда. Мостовой, действительно, казался предпочтительнее в такой ситуации.

Впрочем, замена ничего в итоге не изменила. «Зенит» как плотно оборонялся весь первый тайм, в таком же ключе продолжил действовать и во втором. Было очевидно, что нулевая ничья — тот счёт, с которым команда стремится уйти в поля. До поры до времени на руки «сине-бело-голубым» играла и то обстоятельство, что «Боруссия», которая, естественно, и во втором тайме продолжала владеть мячом, нисколько не форсировала события и не рисковала. И не зря. Дортмундцы выжидали, когда «Зенит» немного потеряет контроль и ошибётся. Ошибка не заставила себя долго ждать. На 77-ой минуте Вячеслав Караваев придержал Торгана Азара в штрафной, за что судья тут же указал на 11-метровый. Джейдон Санчо без каких-либо трудностей реализовал пенальти — 1:0. Но на этом дело не закончилось. В компенсированное время Холланд увеличил отрыв. Получив мяч от Беллингхэма, норвежец выскочил один на один с Кержаковым и пробил его.

Счёт 2:0 на табло, максимально оборонительная игра и ни один удар в створ за 90 минут — как же хорош «Зенит» в Лиге чемпионов!