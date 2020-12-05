Кокорин пропустит матч с «Тамбовом» из-за травмы

https://static.news.ru/photo/ed3d664c-36fe-11eb-a1d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нападающий футбольного клуба «Спартак» (Москва) Александр Кокорин получил повреждение четырёхглавой мышцы бедра и пропустит предстоящий матч с «Тамбовом».

Как сообщает пресс-служба команды, форвард травмировался в игре с волгоградским «Ротором». Возвращение Кокорина в общую тренировочную группу планируется на следующей неделе (7–13 декабря).

«Спартак» также объявил состав на матч с «Тамбовом». На поле выйдут Александр Максименко, Самюэль Жиго, Айртон, Виктор Мозес, Зелимхан Бакаев, Джордан Ларссон, Георгий Джикия (капитан команды), Эсекьель Понсе, Алекс Крал, Павел Маслов, Наиль Умяров.

В запасе останутся Артём Ребров, Александр Селихов, Остон Урунов, Илья Кутепов, Михаил Игнатов, Андрей Ещенко, Илья Гапонов, Руслан Литвинов, Дмитрий Маркитесов, Степан Оганесян.

Встреча 17-го тура Российской премьер-лиги с «Тамбовом» пройдёт на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена». Матч начнётся в 16:30 мск 5 декабря.

Как писал NEWS.ru, игроки «Тамбова» угрожали бойкотом встречи со «Спартаком» из-за долгов по зарплате. Однако руководству команды удалось договориться с футболистами.