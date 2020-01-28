https://static.news.ru/photo/0e167576-41d1-11ea-b888-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: face Lyon Maksim Konstantinov/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин сообщил, что не летит вместе с командой на второй сбор и подтвердил, что не продолжит спортивную карьеру в петербургском коллективе.

Мне поступил звонок от начальства команды «Зенит». Мне было сказано, что на второй сбор с командой я не лечу, — приводит слова Кокорина « Р-Спорт », добавив, что затрудняется ответить о своём ближайшем будущем.

28-летний россиянин выступает за петербургский коллектив с 2016 года.

17 сентября 2019 года Александр Кокорин был условно-досрочно освобождён из колонии, но «сине-бело-голубые» не стали заявлять игрока на первую часть текущего сезона. Футболиста осудили в мае 2019 года по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия».

Ранее, супруга 28-летнего футболиста Дария Валитова сообщила, что за отказ играть в «Сочи» переведён в дубль «Зенита», писал News.ru.