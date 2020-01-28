https://static.news.ru/photo/35dfb886-41c4-11ea-a6e7-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: zenit/vk.com

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин не продолжит карьеру в клубе из Санкт-Петербурга, сообщили его супруга Дария Валитова.

К огромному сожалению, Саша не продолжит свою карьеру в «Зените». Для него это большая боль, но от него ничего не зависит, в данной ситуации все решения приняты руководством клуба. Сегодня (28 января. — NEWS.ru) ему сообщили, — написал она в Instagram .

По её словам, Кокорин не намерен продолжать карьеру в «Сочи», в связи с этим руководство ФК «Зенит» приняло решение до конца сезона отправить его тренироваться и играть за «Зенит-2».

Ранее генеральный директор «Зенит» Александр Медведев рассказал об арендном соглашении нападающего Александра Кокорина в «Сочи», писал NEWS.ru.