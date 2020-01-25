https://static.news.ru/photo/96f368aa-3f7d-11ea-bf53-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал об арендном соглашении нападающего Александра Кокорина в «Сочи».

Договоренности между «Зенитом» и «Сочи» в отношении аренды Кокорина до конца сезона остаются в силе. Александр находится в расположении «Зенита» и проходит полноценный сбор вместе с другими игроками команды, — цитирует Медведева РИА Новости.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак, отвечая на вопрос болельщиков в Instagram по поводу аренды Александра Кокорина в «Сочи», заявил, что нападающий нужен питерцам, писал NEWS.ru.