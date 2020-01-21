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Московский суд оштрафовал футбольный клуб «Локомотив» на 100 тысяч рублей за нарушение правил организации матча с испанским «Атлетико».

Представители суда утверждают, что в день проведения спортивного соревнования на стадионе отсутствовали необходимые приборы для обеспечения безопасности зрителей. В частности, не было рамок-металлоискателей для досмотра посетителей, системы видеонаблюдения, средств обнаружения...