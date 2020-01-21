Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак, отвечая на вопрос болельщиков в Instagram по поводу аренды Александра Кокорина в «Сочи», заявил, что нападающий нужен питерцам.
У меня планы насчёт Кокорина не поменялись. Он нам нужен, — сказал Семак.
Отвечая на вопрос болельщиков «Почему отдаёте Кокорина?», он сказал: «Вопрос не по адресу».
Ранее сообщалось, что нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин проведёт остаток текущего сезона Российской премьер-лиги в «Сочи», писал NEWS.ru.
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