Кокорин дал интервью на английском языке после приезда во Флоренцию

https://static.news.ru/photo/abf35c7e-5f34-11eb-b169-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: kokorin9/instagram.com

Российский футболист Александр Кокорин, перешедший из московского «Спартака» в «Фиорентину», прибыл во Флоренцию вместе с женой и сыном.

В аэропорту форвард на английском языке ответил на несколько вопросов пресс-службы своего нового клуба. Кокорин заявил, что выбрал Флоренцию для продолжения карьеры, «потому что это красивейший город Европы». Он подчеркнул, что жена принимала участие в принятии решения о переезде.

Тут топ-команда с богатой историей. <...> Постараюсь выступить как можно лучше, забить много голов и выиграть много титулов, — пообещал российский нападающий.

Кокорин отметил, что знает нескольких футболистов из текущего состава флорентийского клуба, выделив француза Франка Рибери. Форвард уже побывал на базе «Фиорентины» и примерил комплект формы фиалкового цвета.

Ранее Андрей Канчельскис, игравший за команду из Флоренции в 1990-х годах, посоветовал Кокорину поскорее выучить итальянский язык и вести себя скромнее в новом клубе, передавал NEWS.ru. Экс-футболист добавил, что переезд во Флоренцию, которую он считает одним из лучших городов Европы, даст возможность Кокорину преодолеть сложный период в карьере, в том числе благодаря климату.