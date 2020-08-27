Клубы чемпионата Италии по футболу могут попросить перенести старт сезона

Несколько клубов футбольной Серии А планируют обратиться к руководству чемпионата Италии по футболу с просьбой отложить старт сезона-2020/21 на семь дней.
Группу клубов, которые могут озвучить такую просьбу, возглавляет миланский «Интер». Команда дошла до финала Лиги Европы, однако 21 августа уступили испанской «Севилье» в Кёльне со счётом 2:3. «Интер» хочет перенести начало сезона, несмотря на позицию других клубов. Однако перед тем, как направить руководству Серии А официальные документы, он намерен понять позицию других команд,
В настоящее время старт нового сезона запланирован на 19 сентября.
Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер футбольного клуба «Интер» Антонио Конте останется на своём посту.
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