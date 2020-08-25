Конте останется тренером «Интера»

https://static.news.ru/photo/81e75b46-e6f9-11ea-bc83-fa163e074e61_660.jpg Антонио Конте Фото: Lu Yangtonglian/UEFA/Global Look Press

Главный тренер футбольного клуба «Интер» Антонио Конте останется на своём посту.

Как сообщает пресс-служба миланской команды, 25 августа в клубе состоялось собрание с участием тренера, на котором было принято решение, что он продолжит свою работу. В пресс-службе уверяют, что собрание прошло в конструктивной манере. Стороны обсудили стратегию развития и вопросы традиций и преемственности и заложили основы для дальнейшей совместной работы.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Конте может покинуть команду, несмотря на относительно успешный сезон, из-за разногласий с руководством. Поводом к конфликту послужил, по данным журналистов, вопрос трансферов.

В сезоне-2019/20 «Интер» занял второе место в чемпионате Италии, отстав на одно очко от туринского «Ювентуса». Клуб из Милана также дошёл до финала Лиги Европы, где проиграл «Севилье» со счётом 2:3.

Как писал NEWS.ru, «Интер» прорабатывает возможность трансфера Лионеля Месси из «Барселоны». Миланский клуб может предложить аргентинцу контракт на четыре года с зарплатой €260 млн.