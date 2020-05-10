Клубы АПЛ начнут тестировать игроков на коронавирус с 14 мая

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Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) введут тестирование игроков и персонала на коронавирус с 14 мая.

АПЛ заключила контракт с биотехнологической компанией из Гонконга на сумму 4 млн фунтов. Результаты тестов будут известны в течение 24 часов, сообщает The Telegraph.

Чемпионат Англии по футболу был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.

Как ранее сообщал NEWS.ru, следующий сезон Английской футбольной премьер-лиги может пройти без зрителей. Клубы АПЛ ожидают, что матчи чемпионата можно будет проводить в прежнем режиме только после разработки вакцины от коронавируса.