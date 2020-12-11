КДК РФС сообщил о решении по матчу «Чайка» — «Армавир»

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Контрольно-дисциплинарнарный комитет Российского футбольного союза выявил сговор между исполнительным директором ФК «Чайка» Олегом Баяном и судьёй Максимом Матюниным. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Этот сговор стал причиной предвзятого судейства Матюнина во время игры. Арбитр, как считает КДК РФС допустил несколько результативных ошибок в пользу «Чайки». Именно они и вызвали подозрения у инспекртора, который очень низко осудил работу бригады судьи.

Впоследствии главным судьей матча были незаконно получены денежные средства от Олега Баяна. В итоге КДК установил договорной характер указанного матча и в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС принял решение пожизненно запретить осуществлять любую связанную с футболом деятельность Баяну и Матюнину, а также аннулировать результат того матча, присудив ФК «Чайка» (Песчанокопское) техническое поражение со счетом 0:3, — сказано в сообщении Григорьянца, распространённого пресс-службой.

В августе в ФК «Чайка» подтвердили, что в их офисе проводилась выемка документов по уголовному делу по факту футбольного матча между ФК «Чайка» и ФК «Черноморец», которое возбуждено в отношении неустановленных лиц.

При этом в команде подчеркнули, что Следственный департамент МВД РФ не предъявлял никаких документов «Чайке» о подозрениях в организации ставок на матч в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) против «Черноморца», сообщал NEWS.ru.