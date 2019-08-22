https://static.news.ru/photo/4d44aea8-c4f3-11e9-a64d-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-chayka.ru

Следственный департамент МВД РФ не предъявлял никаких документов футбольному клуба «Чайка» о подозрениях в организации ставок на матч в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) против «Черноморца», говорится в заявлении пресс-службы клуба из Ростовской области.

О каких-либо подозрениях в организации ставок на матчи с участием ФК «Чайка» в документах, предъявленных Следственным департаментом МВД РФ в качестве оснований для проведения следственных мероприятий, не упоминалось, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В клубе подтвердили, что 21 августа в офисе ФК «Чайка» проводилась выемка документов по уголовному делу по факту футбольного матча между ФК «Чайка» и ФК «Черноморец», которое возбуждено в отношении неустановленных лиц.

Также в сообщении говорится, что по итогам расследования Российского футбольного союза (РФС) в адрес руководства и игроков клуба претензий не выдвигалось. Между тем «Чайка» заинтересована в тщательном, беспристрастном и объективном разбирательстве.

Ранее Следственный департамент МВД России завёл уголовное дело по факту оказания влияния на результат матча (ч. 1, 3 ст. 184 УК РФ) в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между «Чайкой» и «Черноморцем», который прошёл в мае 2019 года в селе Песчанокопское Ростовской области, писал News.ru.

В ходе предварительного расследования следователями проведено более 20 обысков в офисах клубов и по местам проживания руководителей, игроков команд, а также иных лиц, возможно причастных к совершению данного преступления. В ближайшее время футболистов «Черноморца» допросят по делу о договорном матче.

Глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что, по полученным данным, в день матча главным тренером «Черноморца» было сделано заявление о том, что генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко предложил 500 тысяч рублей в качестве вознаграждения за победу над «Чайкой» в связи с тем, что от результата игры с «Чайкой» решалась судьба путёвки в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Руководители «Чайки» и «Урожая» эту информацию опровергали. В июне 2019 года Градиленко отстранён от футбола (запрет вести любую деятельность, связанную с футболом) сроком на один год.

Бывший генеральный директор «Урожая» в интервью News.ru сообщил, что на него не выходили представители МВД.