Казаков: Зобнин попросил «Спартак» об уменьшении зарплаты

Бывший пресс-атташе сборной России по футболу Илья Казаков сообщил, что полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин обратился к руководству клуба с просьбой уменьшить ему зарплату. Как написал известный комментатор в Telegram-канале «Foot’больные люди», спортсмен счёт свой заработок слишком высоким.

Рассказали, что Зобнин пришёл к руководству клуба и попросил уменьшить ему зарплату. С предлогом, что получает незаслуженно много. Писали, что у него было €3 — 3,3 млн в год. Теперь около €2 млн. Контракт ещё на три года, — говорится в опубликованном Казаковым сообщении.

Зобнин известен по выступлениям за тольяттинскую «Академию» и московское «Динамо». Состав «Спартака» он пополнил в 2016 году. За красно-белых он провёл 163 матча, в которых отметился девятью голами и 14 результативными передачами. В сезоне-2016/17 помог команде в десятый раз завоевать титул чемпиона России.

Ранее сообщалось, что Махмуд Абубакар, представитель главного тренера футбольного клуба «Спартак» Руя Витории, прибудет в Москву для переговоров о расторжении контракта специалиста с «красно-белыми». Предполагается, что он пообщается с представителями команды в течение перерыва на матчи сборных.