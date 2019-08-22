Алексей Сутормин получил скандальную известность после его трансфера через «Рубин» из ФК «Оренбург» в «Зенит» за 50 тысяч рублей. После подписания всех необходимых документов казанский «Рубин» на своём официальном сайте поблагодарил Сутормина за «незабываемую неделю» в коллективе, а на презентации новичков команды выставил картонный муляж Алексея в полный рост.
Ранее президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев заявил, что продажа полузащитника Алексея Сутормина в казанский «Рубин» за 50 тыс. рублей не является чем-то особенным, писал News.ru.