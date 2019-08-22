https://static.news.ru/photo/57d6ab96-c4a3-11e9-bfc7-fa163e074e61_660.jpg Алексей Сутормин Фото: rubin-kazan.ru

Футбольный клуб «Рубин» продал картонного Алексея Сутормина, трансфер которого из казанского клуба в «Зенит» (Санкт-Петербург) составил 50 тыс. рублей, на 35 тыс. рублей дороже.

Объявление о продаже экс-игрока «Рубина» было опубликовано накануне на официальной странице в Twitter. В ходе онлайн-аукциона, картонная фигура футболиста была в итоге продана за 85 тыс.

Алексей Сутормин получил скандальную известность после его трансфера через «Рубин» из ФК «Оренбург» в «Зенит» за 50 тысяч рублей. После подписания всех необходимых документов казанский «Рубин» на своём официальном сайте поблагодарил Сутормина за «незабываемую неделю» в коллективе, а на презентации новичков команды выставил картонный муляж Алексея в полный рост.

Ранее президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев заявил, что продажа полузащитника Алексея Сутормина в казанский «Рубин» за 50 тыс. рублей не является чем-то особенным, писал News.ru.