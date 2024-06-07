Карпин подвел итоги матча с Белоруссией и ответил на вопрос о Евро-2024 Карпин: в матче с Белоруссией у сборной России многое получалось

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Валерий Карпин

Сборная России по футболу могла бы пробиться на Евро-2024, если бы все было так же хорошо, как в матче с Белоруссией, сказал на пресс-конференции главный тренер российской команды Валерий Карпин. Он также поблагодарил футболистов за игру.

Сегодня абсолютно все понравилось. Прежде всего могу оценить настрой и настроение. Были опасения перед игрой о том, как ребята на игру соберутся. У меня не то что нет претензий, а хотел бы выразить благодарность им. С точки зрения настроя, игры и выполнения плана на игру очень многое получалось, — сказал Карпин.

Он также ответил на вопрос, могла бы сборная России пробиться на Евро-2024 в Германию, если была бы допущена до участия в отборочном этапе.

На Евро еще надо было бы выйти. Сослагательное наклонение в футболе не работает. Одно дело — матчи за очки, другое — товарищеский матч. Но сегодня все было хорошо. Если бы все было так, то да, эта команда могла бы отобраться на чемпионат Европы, — добавил Карпин.

Сборная России 7 июня в Минске обыграла команду Белорусии со счетом 4:0.

Ранее сегодня стало известно, что вратарю сборной России Матвею Сафонову запретили выезд из России из-за неуплаченных алиментов, и его переход во французский «ПСЖ» оказался под угрозой срыва.