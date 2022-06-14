Камерунский экс-игрок «Спартака» решил получить российское гражданство Камерунский экс-игрок «Спартака» Зепатта заявил о желании получить российское гражданство

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Камерунский защитник македонского «Скопье» Одри Зепатта заявил о желании получить российское гражданство, сообщает Metaratings.ru. По словам футболиста, он считает Россию своей страной, так как провел здесь пять лет, находясь в системе «Спартака».

Конечно, я готов рассмотреть предложения из России. Как отметил мой агент Станислав Станиславский, Россия для меня не новая страна, так что я готов играть здесь и помогать своими качествами, — заявил Зепатта.

Камерунец играл за молодежную команду красно-белых с 2017 по 2021 год. В его активе нет ни одной встречи за основной состав москвичей.

Ранее стало известно, что российский паспорт получил украинский ватерполист Никита Сазонов. Спортсмен будет выступать за «Штурм-2002» из Чехова.