Камерунский защитник македонского «Скопье» Одри Зепатта заявил о желании получить российское гражданство, сообщает Metaratings.ru. По словам футболиста, он считает Россию своей страной, так как провел здесь пять лет, находясь в системе «Спартака».
Конечно, я готов рассмотреть предложения из России. Как отметил мой агент Станислав Станиславский, Россия для меня не новая страна, так что я готов играть здесь и помогать своими качествами, — заявил Зепатта.
Камерунец играл за молодежную команду красно-белых с 2017 по 2021 год. В его активе нет ни одной встречи за основной состав москвичей.
Ранее стало известно, что российский паспорт получил украинский ватерполист Никита Сазонов. Спортсмен будет выступать за «Штурм-2002» из Чехова.