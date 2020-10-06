Как трансфер динозавра в «Севилью» затмил всех топ-футболистов

Ночью в Европе закрылось трансферное окно. NEWS.ru рассказывает о главных переходах этого лета и осени.

Артур

Откуда: «Барселона»

Куда: «Ювенус»

Сумма: €72 млн

Уход Артура был делом времени. Испанец ещё до прихода Рональда Кумана перестал попадать в стартовый состав команды. Поэтому каталонцы решили продать Артура, включив его в сделку по полузащитнику «Ювентуса» Миралема Пьянича. В итоге «сине-гранатовые» не только избавились от ненужного футболиста, но и получили за обмен дополнительные €12 млн.

Миралем Пьянич

Миралем Пьянич miralem_pjanic/instagram.com

Откуда: «Ювентус»

Куда: «Барселона»

Сумма: €60 млн

Если вы не видели, как Пьянич в кругу семьи и друзей праздновал переход в «Барселону», вы не видели ничего. Серьёзно, некоторые люди так не отмечают даже самые важные события в своей жизни. Однако эмоциональное празднование полузащитника вполне объяснимо. По словам боснийского футболиста, он всю жизнь мечтал выступать за «Барселону». И это далеко не всё. Чтобы наконец-таки сыграть с Лионелем Месси в одной команде, он отклонил более выгодное предложение от французского ПСЖ. А теперь представьте, каково было бы Пьяничу, если Месси в итоге ушёл! Тяжело даже подумать об этом. К счастью, в конечном счёте ситуация сложилась для Пьянича весьма удачно.

Хамес Родригес

Откуда: «Реал»

Куда: «Эвертон»

Сводный агент

Карьера колумбийского футболиста в последнее время развивалась не лучшим образом. Лазарет «Реал» Мадрида сменялся скамейкой запасных «Реал» Мадрида и наоборот. Поэтому, когда появился вариант с «Эвертоном», футболист, не раздумывая, принял предложение и не прогадал. После четырёх туров ливерпульский клуб располагается на первой строчке в Английской премьер-лиге (АПЛ). А у Хамеса в активе уже четыре голевые передачи и три гола. Потрясающий старт!

Эдисон Кавани

Откуда: ПСЖ

Куда: «Манчестер Юнайтед»

Свободный агент

Эдисон Кавани уже давно потерял место в стартовом составе ПСЖ, а после официального перехода Мауро Икарди (до этого он год выступал на правах аренды в парижской команде) стало понятно, что нужно как можно скорее искать новое место. Одним из главных претендентов на уругвайца долгое время была «Бенфика», но лиссабонцев в итоге отпугнула зарплата футболиста. Зато не отпугнула «Манчестер Юнайтед». Они на флажке оформили трансфер с уругвайцем.

Тиагу Алькантара

Откуда: «Бавария»

Куда: «Ливерпуль»

Сумма: €22 млн

На фоне всех английских клубов, которые активно усилялись в это трансферное окно, «Ливерпуль» действовал очень скромно. Долгое время мерсисайдцы бились за Вернера, но когда осознали, что упустили нападающего, то переключились на игрока из другой немецкой команды. В итоге «Ливерпуль» приобрёл полузащитника Тиагу Алькантара из «Баварии». Испанский футболист обладает огромным опытом, который должен ему помочь в АПЛ. Осталось теперь только вылечиться от коронавируса.

Лерой Сане

Откуда: «Манчестер Сити»

Куда: «Бавария»

Сумма: €45 млн

Немецкий полузащитник давно хотел в «Баварию», а «Бавария» давно хотела немецкого полузащитника. Настолько, что готова была выложить за этот трансфер €100 млн, но в итоге к таким крайним мерам не пришлось прибегать. Сане прошлым летом получил разрыв крестов, а затем нагрянул коронавирус. Все эти обстоятельства вдвое сократили ценник на футболиста. Правда, хоть ценник и стал меньше, но в качестве спортсмен не потерял. С первых же игр за мюнхенский клуб Сане показал, что способен стать усилением для команды.

Тимо Вернер

Тимо Вернер Nigel Keene via www.imago-images.de/Global Look Press

Откуда: «РБ Лейпциг»

Куда: «Челси»

Сумма: €53 млн

Вообще «Челси» в это трансферное окно был самым активным участником на рынке. Оно и понятно. Больше года команда пребывала без покупок, поэтому на сей раз лондонцы решили оторваться сполна. В широком списке покупок особое внимание стоит обратить на две фамилии. Первая — Тимо Вернер. За немца, который стал одним из открытий прошлого сезона, развернулась борьба между двумя клубами. До поры до времени основным претендентом на футболиста был «Ливерпуль», но в какой-то момент «Челси» перехватил форварда у мерсисайдцев. Теперь в команде Фрэнка Лэмпарда топовый нападающий.

Также стоит обратить внимание на молодого Кайя Хаверца, перешедшего из «Байера». Хаверц с €80 млн стал не только самым дорогим приобретением «Челси», но и вообще всей минувшей трансферной кампании.

Гарет Бэйл

Откуда: «Реал»

Куда: «Тоттенхэм»

Аренда

Уже давным-давно было понятно, что Зинедин Зидан не нуждается в услугах валлийского футболиста. Например, последние полгода Гарет Бейл провёл больше времени на скамейке запасных, чем на поле, а на финальную часть Лиги чемпионов в прошедшем сезоне так вообще не попал. Испанский гранд всё ждал и надеялся, что появится команда, которая избавит их от Гарета. Желающие были, но потянуть ценник валлийца мало кто мог. Да и сам Гарет не стремился идти на понижение зарплаты — до поры до времени беззаботная испанская жизнь его полностью удовлетворяла. Но в какой-то момент всё изменилось. Бэйл вернулся в «Тоттенхэм» и теперь будет помогать Жозе Моринью в АПЛ.

Луис Суарес

Откуда: «Барселона»

Куда: «Атлетико» Мадрид

Свободный агент

Этим летом к уходу из «Барселоны» был как никогда близок Лионель Месси, но аргентинского гения всё же удалось сохранить, а вот его товарища по команде и по жизни Луиса Суареса — нет. Как только Рональд Куман возглавил «сине-гранатовых», он дал понять уругвайскому футболисту, который на протяжении шести лет защищал цвета каталонской команды, что не нуждается в его услугах. И то обстоятельство, что у уругвайца был действующий контракт с «Барселоной», нисколько руководство не смутил. Суарес, расторгнув контракт с каталонцами и получив за это неплохие деньги, отправился в Мадрид. Теперь уругваец выступает за «Атлетико» и уже приносит пользу команде.

Динозавр Ганнерзавр

Откуда: «Арсенал»

Куда: «Севилья»

Сумма: миллион разбитых сердец

Совершенно неожиданно главным событием последнего дня трансферного окна в Европе стало увольнение с должности маскота «Арсенала». Лондонец Джерри Куй, работавший в костюме динозавра, которого зовут Ганнерзавр, на протяжении 27 лет не просто развлекал фанатов «канониров», но и был настоящим любимцем публики. Однако финансовые трудности, с которыми практически все футбольные клубы столкнулись из-за пандемии коронавируса, привели к тому, что Ганнерзавр оказался в числе тех, кто попал под сокращение расходов.

Эта новость, без преувеличения, шокировала общественность. На английском телевидении стали появляться сюжеты о бедном динозавре, болельщики «Арсенала» открыли сбор, чтобы постараться сохранить Ганнерзавра. Не остались в стороне и представители других клубов. Как только новость получила огласку, выстроилась очередь из желающих подписать маскота «Арсенала». Одними из первых изъявили желание представители испанской «Севильи». Они-то в итоге и подписали динозавра. Ганнерзавр нашёл новый дом. Ура!