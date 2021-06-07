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Спасительный пенальти: Россия обыграла Болгарию в матче перед Евро

17:45, 06 июня 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
NEWS.ru

Россия переиграла национальную команду Болгарии. Товарищеский матч проходил на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встреча завершилась со счётом 1:0. Россияне смогли победить только благодаря спасительному пенальти, которое реализовал Александр Соболев.

Игра не задалась ещё до начала. Защитник сборной России Фёдор Кудряшов перед матчем получил травму. Его заменили Алексеем Семёновым. В начале второго тайма полузащитник Дмитрий Баринов получил удар по голове, после чего на поле вывели Игоря Дивеева.

Только в конце встречи россиянам улыбнулась удача. Единственный гол с пенальти на 84-й минуте забил Соболев. Его назначили за нарушение против Алексея Миранчука. Самые яркие моменты матча — в галерее NEWS.ru.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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