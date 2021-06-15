Ивица Олич покинул пост главного тренера ЦСКА

https://static.news.ru/photo/4fdce8e0-ce17-11eb-bdb6-96000091f725_660.jpg Ивица Олич Фото: pfc-cska.com

Хорватский тренер Ивица Олич и футбольный ЦСКА прекратили отношения, которые начались лишь в марте 2021 года. Об этом сообщается на сайте московского клуба.

Сегодня ЦСКА и главный тренер команды Ивица Олич решили прекратить сотрудничество. Мы благодарны Ивице за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере, — отмечается в сообщении.

Временно руководить командой будет Алексей Березуцкий.

Олич рассказал, почему оставил должность главного тренера в ЦСКА.

Сегодня я прибыл в Москву, и у меня была встреча с руководством клуба. После нашего разговора клуб решил прекратить сотрудничество, главной причиной стало другое видение работы и будущего первой команды, — подчеркнул хорватский специалист.

Он добавил, что сожалеет о таком исходе работы в Москве, «потому что с большим энтузиазмом готовился и ждал нового сезона». Олич также поблагодарил клуб и его болельщиков «за отличные впечатления».

Ранее стало известно, что апрельское дерби «Спартак» — ЦСКА — это всегда невероятное противостояние. Но матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) имел особенную важность для обоих заклятых футбольных соперников. В этой игре фактически решалась судьба прямой путёвки в Лигу чемпионов. «Спартак» на своём поле обыграл ЦСКА Олича со счётом 1:0.