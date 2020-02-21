Защитник московского футбольного клуба «Динамо» Игорь Калинин перешёл в екатеринбургский «Урал».
Арендное соглашение подписано до конца сезона с правом дальнейшего выкупа. Калинин будет выступать за «Урал» под номером 95, сообщает пресс-служба клуба.
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Ранее защитник футбольного клуба «Зенит» Антон Синяк перешёл в томскую «Томь». Соглашение на правах аренды рассчитано до конца сезона, писал NEWS.ru.
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