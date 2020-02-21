https://static.news.ru/photo/3c9d329c-54bc-11ea-b653-fa163e074e61_660.jpg Игорь Калинин Фото: fcdynamo.ru

Защитник московского футбольного клуба «Динамо» Игорь Калинин перешёл в екатеринбургский «Урал».

Арендное соглашение подписано до конца сезона с правом дальнейшего выкупа. Калинин будет выступать за «Урал» под номером 95, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее защитник футбольного клуба «Зенит» Антон Синяк перешёл в томскую «Томь». Соглашение на правах аренды рассчитано до конца сезона, писал NEWS.ru.