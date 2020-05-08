Игрок «Ахмата» признался, что команда могла переболеть коронавирусом зимой

https://static.news.ru/photo/1dce47cc-91dc-11ea-a41d-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/semenov_89

Защитник грозненского футбольного клуба «Ахмат» Андрей Семёнов признался, что у игроков команды были похожие на коронавирус симптомы во время тренировочного сбора в январе нынешнего года.

Зимой нас добила болезнь, из-за которой пришлось корректировать всю подготовку. В конце января на вторых сборах скосило всех, в том числе и меня. Сухой кашель, температура, недомогание. Возможно, это и был коронавирус, — цитирует Семёнова Sportbox.ru.

Он отметил, что тогда заболели 17-19 человек из команды.

Ранее руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) и Российского футбольного союза (РФС) обсудило с клубами варианты возобновления сезона-2019/20. РПЛ предложила командам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершить чемпионаты 2 августа. В одном из вариантов старт намечен на 21 июня, писал NEWS.ru.