«Химки» рассказали, как будут готовиться к полуфиналу Кубка России

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Генеральный директор подмосковного футбольного клуба «Химки» Василий Иванов рассказал о том, как команда будет готовиться к полуфинальному матчу Кубка России против екатеринбургского «Урала».

У нас запланированы три товарищеских матча. Думаю, обе команды подойдут в оптимальном состоянии к этой игре. Матч будет интересным, — цитирует Иванова ТАСС.

Он назвал «Урал» достойным соперником и хорошей командой, но отметил, что шансы у «Химок» есть.

NEWS.ru писал, что екатеринбургский футбольный клуб «Урал» обыграл ярославский «Шинник» со счётом 2:0 в четвертьфинальном матче Кубка России. Таким образом «Урал» вышел в полуфинал турнира, где встретится с подмосковными «Химками». Полуфинальный матч пройдёт 18 или 19 июля.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что задача для команды — выйти в финал, который пройдёт в Екатеринбурге.