Заключительный тур Российской премьер-лиги для московского ЦСКА был решающим. Команда Виктора Гончаренко могла попасть в квалификацию Лиги чемпионов в случае, если обыграет «Тамбов», а «Краснодар» в параллельном матче упустит очки. С первым «красно-синие» справились отлично и победили гостей на «ВЭБ Арене» со счётом 2:0, а вот второе зависело не от них. Но надо отдать должное, «Краснодар», наконец, справился с соперником и забил аж четыре мяча. Таким образом, ЦСКА остался на четвёртом месте и отправляется в групповой этап Лиги Европы. Наставник столичной команды подвёл итоги на послематчевой пресс-конференции и рассказал о ближайших планах коллектива.

— Насколько было тяжело играть против «Тамбова»?

— Мы очень много провели ярких и запоминающихся матчей, где много прессинговали, но на выходе результат не выходил. Поэтому, поведя в счёте 1:0, мы могли более активно атаковать, но не всегда удерживали соперника и показывали лучшую игру. Тем более «Тамбов» в последних матчах, проигрывая, всегда сравнивал счёт, но когда уже Обляков забил, я немного успокоился.

— Что значит сомнительные результаты Сигурдсона и Магнуссона?

— Я же не доктор, это скорее к Роспотребнадзору и медицине. Сомнительное — это когда приходит пограничное состояние, надо делать ещё раз. Мы очень часто проводим тесты: и Роспотребнадзор, и сами — у нас есть экспресс-тесты на базе. К счастью для нас, они не контактировали с основной группой. По тем симптомам они себя хорошо чувствуют.

— Адольфо Гайч сказал, что общался с вами и всё согласовано. Действительно ли это так?

— Из моих уст и уст клуба может звучать официальная информация, сейчас не о чем говорить. Когда что-то произойдёт, мы сообщим.

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— Можете ли подвести итоги сезона?

— Под моим руководством мы занимали с той старой командой второе место, то с молодой дважды оказывались на четвёртом месте, вроде бы прогресса нет по результатам, но есть то, что у нас появилась команда, которая знает, что надо делать на поле, как выступать в еврокубках. Надеемся, следующий сезон для нас будет более удачным и мы сможем усилить команду, чтобы успешно выступить в еврокубках.

После ковидовской паузы мы поднялись на одну ступеньку выше. Есть сожаления, например, что с «Рубином» упустили домашнюю победу, не смогли в полной мере навязать борьбу, но то, что мы дышали в спины «Краснодару» и «Локомотиву», — это факт.

Плюс стоит отметить, что вы всегда требуете, чтобы рос Фёдор Чалов и Иван Обляков, но растёт Константин Марадишвили. А чтобы вырастить футболиста, который даёт результат и для команды, и в сборной, и для переезда в более сильный чемпионат, нужен и тренерский фактор, и восприятие, что где-то кто-то может выстрелить. Достаточно тяжело предсказать. Верим, что Чалов, Дивеев, Обляков сделают шаг вперёд в своём развитии.

— Следили ли за «Краснодаром» или не следили?

— Начал интересоваться после того, как Обляков забил второй гол.

— Раньше вы говорили, что ждете усиления центральной зоны? Насколько сейчас это актуально?

— Приоритеты всё те же: нападающий, центральный защитник и, может, атакующий и игрок опорной зоны. Мы знаем, насколько тяжело вести переговоры с футболистами, которые играют в других чемпионатах. Но тем не менее у нас есть намётки, мы ведём работу.

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— Учитывая короткий промежуток между чемпионатами, какой план подготовки команды вы наметили к следующему сезону?

— У нас впереди пять дней выходных, после этого мы приступаем к подготовке: у нас несколько дней будут короткие тренировки, мы посмотрим календарь, который будет в скором будущем, проведём, может, контрольный матч, если не получится, то двусторонку. Но мы с хорошим настроением войдём в следующий сезон.

Для главного тренера «Тамбова» Сергея Первушина ничего не решалось. Они закрепились на 14-м месте, буквально в шаге от зоны вылета. Тем не менее «Тамбов» вышел на ЦСКА, как на бой. Только вот в меньшинстве остался очень быстро — сначала Георгий Мелкадзе получил жёлтую карточку на 38-й минуте, затем на первой минуте добавленного времени «горчичник» перерос в красную. По словам специалиста, это очень помешало команде.

— Какой был план на игру, и насколько тяжело играть в меньшинстве практически весь матч?

— План — сдерживать постепенно атаки соперника, создавать свои быстрые атаки, понятно, что когда пропустили гол, то самим надо было перехватывать инициативу. Но после удаления играть против ЦСКА очень сложно, что сказалось на результате.

— Перед игрой была информация, что «Ростов» финансово мотивировал «Тамбов» перед матчем с ЦСКА. Правда ли это?

— Первый раз слышу, это неправда. Вы видели, как сыграли соперники, нас никто не мотивировал.

— Обсуждали ли вы с руководством будущее игроков с истекающими контрактами? Есть ли по кому-то уже решение?

— Да, есть решения, неделю перед ЦСКА только этим и занимаемся, рассматриваем различные варианты усиления состава. Сейчас ведём работу над этим.